Laut dem bekannten Leaker Majin Bu arbeitet Apple an einem neuen Zubehör für die iPhone-17-Reihe: Einem sogenannten Crossbody Strap, der durch ein ganz besonderes magnetisches Design auffällt.

Der Gurt soll über einen flexiblen Metallkern verfügen, der ihn über die gesamte Länge magnetisch macht. An beiden Enden sorgen magnetisch entgegengesetzte Ringe dafür, dass das System sicher schließt – ganz ohne Haken oder Schlaufen.

Crossbody Strap soll zum iPhone-Launch auf den Markt kommen

Das Material erinnert laut ersten Berichten an das Sport Loop-Armband der Apple Watch, also ein leichtes, gewebtes Nylon. Denkbar ist auch eine Variante aus Silikon.

Die Produktion soll bereits angelaufen sein, sodass der Crossbody Strap zeitgleich mit dem iPhone 17 erhältlich sein könnte. Entwickelt wurde er in erster Linie für Apples eigene iPhone-Hüllen, möglicherweise ist er aber auch mit den kommenden AirPods Pro 3 kompatibel.

Ob als modisches Statement oder praktische Alltagshilfe: Mit dem Crossbody Strap könnte Apple eine neue Option zum Trage des iPhones einführen.