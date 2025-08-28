Dreame plant Einstieg in den E-Auto-Markt

Der für seine Saugroboter und anderen Haushaltsgeräte bekannte chinesische Anbieter Dreame steigt in den E-Auto-Markt ein. Das erste Fahrzeug soll 2027 erscheinen und als Luxusmodell dem Bugatti Veyron Konkurrenz machen. Die Digitalmotoren-Technologie, die in Dreames Saugrobotern zum Einsatz kommt, soll weiterentwickelt werden und dann auch künftig Dreames E-Fahrzeuge antreiben.

Zusätzlich sollen auch KI-Systeme in den Fahrzeugen verbaut werden, die sich an die Vorlieben und Gewohnheiten des Fahrenden anpassen und auch in der Lage sein sollen, dessen emotionale Verfassung zu ermitteln. Eine Integration des Fahrzeugs ins Smart-Home-System soll ebenfalls möglich sein.

CarNewsChina zitiert die offizielle Erklärung von Dreame zum Markteintritt:

„Im Luxusautomobilsektor fehlt eine wirklich intelligente Marke für elektrische Hypercars. Während traditionelle Ultra-Luxusmarken wie Bugatti und Bentley Elektrifizierung und Intelligenz nur langsam annehmen, wird Dreame neu definieren, was Ultra-Luxus im nächsten Automobilzeitalter ausmacht.“

Personal wurde für den Schritt in die neuen Gefilde bereits akquiriert. Von knapp 1.000 Experten aus den Bereichen Smart Hardware und der Automobilindustrie ist in dem Bericht die Rede. Geplant habe Dreame diesen Markteintritt bereits seit mehreren Jahren, heißt es.

Ein E-Auto von Dreame? Und dann noch im Luxussegment?

Vor Dreame haben auch andere Haushaltsgeräte-Hersteller versucht, in den E-Auto-Markt einzusteigen. Dyson ist dieser Schritt nicht gelungen, Xiaomi hat das erste E-Auto jedoch 2024 auf den Markt gebracht. Dreame erklärte, das Unternehmen werde die richtigen Produkte, Strategien und das richtige Tempo wählen, um in China hergestellte Produkte auf den weltweiten High-End-Märkten zu etablieren. Es bleibt also spannend, was sich auf dem E-Auto-Markt noch alles tut.