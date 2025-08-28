Wer auf einen Kabel-Anschluss im eigenen Zuhause setzt, braucht auch eine entsprechend leistungsfähige Hardware, um damit ins Internet gehen zu können. Der Mobilfunk- und Internetprovider Vodafone hat nun mit dem Vodafone Ultra Hub 7 Kabel einen neuen Kabel-Router vorgestellt, der inklusive Wi-Fi 7 und 2,5 Gbit-LAN-Anschluss daher kommt. Zudem gibt es vom Unternehmen den passenden Wi-Fi 7-Mesh-Verstärker, um überall im Zuhause schnelles Internet genießen zu können.

„Der Ultra Hub 7 ist der erste Vodafone-eigene Router, der den neusten Übertragungsstandard Wi-Fi 7 unterstützt. Diese Technologie sorgt für schnelleres und stabileres WLAN, liefert deutlich höhere Datendurchsätze als mit bisherigen WLAN-Standards, ist weniger störanfällig und senkt die Latenzzeiten, was insbesondere fürs Gaming wichtig ist. Mit seinen zahlreichen Anschlussmöglichkeiten – unter anderem über LAN mit bis zu 2,5 Gbit/s – bringt der Ultra Hub 7 noch mehr Internet-Geräte mit noch mehr Geschwindigkeit ins Netz.“

So berichtet Vodafone über die Neuerscheinung. Für eine optimale Steuerung des neuen Ultra Hub 7 Kabel-Routers lässt sich auch die UltraConnect-App des Unternehmens nutzen, um diesen steuern und verwalten zu können. So lässt sich unter anderem ein Gäste-WLAN einrichten, sich ein Überblick über alle verbundenen Geräte verschaffen oder im Sofort-Support-Bereich der App schnelle Hilfe für das Heimnetzwerk finden.

Router für 4,99 Euro im Monat mit Vodafone-Tarif mieten

Vodafone bietet zum Ultra Hub 7 Kabel-Router auch einen optional erhältlichen SuperWLAN 7-Verstärker an, der im gleichen Design des Routers gehalten ist und das eigene Heimnetzwerk zusätzlich erweitert. „Dank der Mesh- und Wi-Fi 7-Technologie surfen die Teilnehmer im gesamten heimischen Netzwerk mit maximaler Geschwindigkeit“, heißt es dazu von Vodafone.

Bei Herstellung, Material und Verpackung hat Vodafone Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz gelegt: Dafür wurde der Ultra Hub 7 mit dem Green Product Mark des TÜV Rheinland ausgezeichnet. Die Zertifizierung belegt, dass das Produkt eine umfassende Bewertung hinsichtlich seiner Energie-Effizienz, Materialauswahl, Recycling-Fähigkeit und Gesamt-Auswirkungen auf die Umwelt erfolgreich durchlaufen hat.

Vodafone bietet den Ultra Hub 7 in Verbindung mit einem GigaZuhause Kabel-Tarif zu monatlich 4,99 Euro an. Der monatliche Mietpreis für den SuperWLAN 7 Verstärker liegt bei 2,99 Euro. Details zur technischen Ausstattung hat Vodafone auf der eigenen Website veröffentlicht.