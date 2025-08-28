Amazon bietet Kindle- und Echo-Modelle für Kinder im Angebot an

Bald gehen die Sommerferien auch im letzten Bundesland zu Ende und das neue Schuljahr beginnt. Im Rahmen der Back-to-School-Aktion bietet Amazon viele Utensilien für Schule und Büro vergünstigt an. Auch ausgewählte Technikprodukte sind im Aktionszeitraum günstiger, darunter diverse Kids-Modelle der Amazon-Geräte Echo und Kindle.

Ganze 50 Euro günstiger erhaltet ihr zum Beispiel gerade den Echo Show 5 Kids (Amazon-Link) im Weltraum-Design. Das mit 5,5 Zoll Display und Alexa ausgestattete Gerät kostet derzeit 69,99 Euro statt 119,99 Euro. Im Bereich inbegriffen sind sowohl zwei Jahre Garantie als auch das nötige Amazon-Kids-Abo für ein Jahr, das regulär 4,99 Euro pro Monat kostet.


Echo Show 5 Kids (Neueste Generation) | Smart Display mit Alexa | 1 Jahr Amazon Kids+...
  • ECHO SHOW 5 KIDS – Unser beliebtestes Smart Display mit Alexa wurde speziell für Kinder gestaltet. Mit 1 Jahr altersgerechter Amazon Kids+-Inhalte.
  • LERNEN UND SPASS HABEN – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen, Gutenachtgeschichten vorzulesen, bei den Hausaufgaben zu helfen, Antworten...
119,99 EUR 69,99 EUR Amazon Prime
Auch der Echo Dot Kids (Amazon-Link) mit Eulen- oder Drachen-Design ist derzeit reduziert und kostet 39,99 Euro statt 74,99 Euro. Wer ein Alexa-fähiges Gerät für seine Kinder sucht, das aber ohne Bildschirm kommt, ist hier richtig. Auch beim Echo Dot Kids ist beim Kauf eine zweijährige Garantie sowie ein einjähriges Amazon-Kids-Abo enthalten.

Echo Dot (Neueste Generation) Kids | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit...
  • ECHO DOT KIDS – Unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa, für Kinder gestaltet. 1 Jahr altersgerechter Amazon Kids+-Inhalte inklusive.
  • LERNEN UND SPASS – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen oder Gutenachtgeschichten vorzulesen. Alexa kann auch beim Mathelernen helfen und...
74,99 EUR 39,99 EUR Amazon Prime
Einige Modelle von Amazons Kinder-Ausführung des E-Book-Reader Kindle sind ebenfalls aktuell günstiger zu erhalten. Der „Kindle Kids“ in der Optik Weltraumwahl oder Einhortal kostet derzeit 99,99 Euro (Amazon-Link) statt 129,99 Euro. Die Kids-Variante des Kindle Paperwhite in den Designs Cyber-Skyline oder Tiefsee gibt es für 144,99 Euro (Amazon-Link) statt 179,99 Euro. Der neue „Kindle Colorsoft Kids“ ist allerdings nicht Teil der Sonderaktion.

Amazon Kindle Kids (16 GB) – Falls das Gerät kaputtgeht, ersetzen wir es....
  • Ein echter Blickfang – Jetzt mit noch besseren Display-Features und schnellerem Umblättern. Mit Hülle, 6 Monaten Amazon Kids+-Mitgliedschaft und 2...
  • Die Amazon Kids+-Mitgliedschaft ist für Kinder von 3 bis 12 Jahren geeignet und bietet unbegrenzten Zugriff auf über tausend altersgerechte Bücher,...
129,99 EUR 99,99 EUR Amazon Prime
Amazon Kindle Paperwhite Kids (16 GB) – Größeres, blendfreies 7-Zoll-Display –...
  • Der ultimative eReader für Kinder – Mit 6 Monaten Amazon Kids+ und kindgerechter Hülle – im Wert von bis zu 259.92 €. Plus 2 Jahre...
  • Unser schnellster und dünnster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und Umblättern geht jetzt 25 %...
179,99 EUR 144,99 EUR Amazon Prime
Wer also für seine Kinder noch das passende Amazon-Gerät zum Schulstart sucht, kann jetzt ordentlich sparen. Wie lang die Aktion läuft, ist nicht bekannt.

