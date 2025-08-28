Bald gehen die Sommerferien auch im letzten Bundesland zu Ende und das neue Schuljahr beginnt. Im Rahmen der Back-to-School-Aktion bietet Amazon viele Utensilien für Schule und Büro vergünstigt an. Auch ausgewählte Technikprodukte sind im Aktionszeitraum günstiger, darunter diverse Kids-Modelle der Amazon-Geräte Echo und Kindle.

Ganze 50 Euro günstiger erhaltet ihr zum Beispiel gerade den Echo Show 5 Kids (Amazon-Link) im Weltraum-Design. Das mit 5,5 Zoll Display und Alexa ausgestattete Gerät kostet derzeit 69,99 Euro statt 119,99 Euro. Im Bereich inbegriffen sind sowohl zwei Jahre Garantie als auch das nötige Amazon-Kids-Abo für ein Jahr, das regulär 4,99 Euro pro Monat kostet.

Auch der Echo Dot Kids (Amazon-Link) mit Eulen- oder Drachen-Design ist derzeit reduziert und kostet 39,99 Euro statt 74,99 Euro. Wer ein Alexa-fähiges Gerät für seine Kinder sucht, das aber ohne Bildschirm kommt, ist hier richtig. Auch beim Echo Dot Kids ist beim Kauf eine zweijährige Garantie sowie ein einjähriges Amazon-Kids-Abo enthalten.

Einige Modelle von Amazons Kinder-Ausführung des E-Book-Reader Kindle sind ebenfalls aktuell günstiger zu erhalten. Der „Kindle Kids“ in der Optik Weltraumwahl oder Einhortal kostet derzeit 99,99 Euro (Amazon-Link) statt 129,99 Euro. Die Kids-Variante des Kindle Paperwhite in den Designs Cyber-Skyline oder Tiefsee gibt es für 144,99 Euro (Amazon-Link) statt 179,99 Euro. Der neue „Kindle Colorsoft Kids“ ist allerdings nicht Teil der Sonderaktion.

Wer also für seine Kinder noch das passende Amazon-Gerät zum Schulstart sucht, kann jetzt ordentlich sparen. Wie lang die Aktion läuft, ist nicht bekannt.