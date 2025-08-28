Das sind alle Neuheiten von FRITZ! zur IFA 2025

FRITZ!, früher noch als AVM bekannt, stellt zahlreiche neue Produkte im Rahmen der kommenden IFA 2025 vor. Das diesjährige Highlight ist die neue FRITZ!Box 6690 Pro mit Tri-Band-Wi-Fi 7 und umfangreichem Funktionsumfang für Smart Home sowie Telefonie am Kabelanschluss.

Mit der neuen FRITZ!Box 6690 Pro läutet FRITZ! eine neue Ära für Heimnetzwerke ein. Der High-End-Kabelrouter ist weltweit der erste seiner Art, der Wi-Fi 7 im Tri-Band, ein integriertes DOCSIS-Modem und Smart-Home-Support via Zigbee und DECT in einem einzigen Gerät vereint. Das Ergebnis: rasend schnelles Internet, WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s und eine breite Gerätekompatibilität – perfekt für lückenloses Netz im ganzen Zuhause.

Darüber hinaus bietet die FRITZ!Box 6690 Pro alle gängigen Telefoniefunktionen, unterstützt auch den Smart-Home-Standard Matter und bringt natürlich das bewährte FRITZ!OS mit – inklusive VPN, Kindersicherung, Mediaserver und vielen weiteren Komfortfunktionen.

Kurz gesagt: Ein echtes All-in-One-Paket für alle, die einen Kabelanschluss nutzen und zu Hause keine Kompromisse bei Tempo, Reichweite und Vernetzung eingehen wollen.

Die weiteren Neuheiten von FRITZ!

FRITZ!Box 5690 XGS

High-Speed-Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

WLAN Mesh, 4 x 4, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 1.376 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 10-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Ab sofort über Provider erhältlich, Informationen zum Marktstart Handel & UVP folgen

FRITZ!Box 5690

Bereits über Provider erhältlich, Informationen zu Marktstart Handel und UVP folgen

Produktdetails siehe hier: fritz.com/produkte/fritzbox/fritzbox-5690/technische-daten/

FRITZ!Box 7630

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, W-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Box 4630

WLAN-Router für Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 Gbit/s

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN, 1 x 2,5-GBit/s LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Box 6825

WLAN-Router für Mobilfunk über 4G und 3G bis 300 Mbit/s

Wi-Fi 6 bis 600 Mbit/s (2.4 GHz)

Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh

1 x Gigabit-LAN

Stromversorgung über USB Typ C

Kompatibel mit Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Repeater 2700

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

WLAN Mesh, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5 GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Übernimmt Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

Marktstart zur IFA zum Preis von 149 Euro (UVP)

FRITZ!Repeater 1700

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1-GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Übernimmt Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

Marktstart zur IFA zum Preis von 119 Euro (UVP)

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite Outdoor und Indoor

WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.400 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 600 MBit/s (Wi-Fi 6)

IP54-zertifiziertes, UV-beständiges Gehäuse für den Außeneinsatz

Wettergeschützter Betrieb mit Power over Ethernet (PoE+)

Kompakte Bauform mit wechselbaren Gehäuseadaptern für innen und außen

1-GBit/s-LAN-Port am Netzteil für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

An jedem Internetrouter via LAN einsetzbar

Marktstart im Q4/2025 zum Preis von 129 Euro (UVP)

FRITZ!WLAN Stick 6700

Wi-Fi 7 für alle Windows Notebooks und PC

Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5 und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Smart Energy 201

Intelligente Steckdose für das FRITZ! Smart Home

Über DECT ins Heimnetz eingebunden

Kompakte Bauweise für den praktischen Einsatz an jeder Steckdose

Komfortables Einrichten über FRITZ!App Smart Home oder FRITZ!Box

Steuerung von zu Hause und unterwegs per App, PC, Notebook, Tablet; zu Hause zusätzlich mit FRITZ!Fon, FRITZ!Smart Control 440 oder Sprachsteuerung mit allen gängigen Matter-Controllern über FRITZ!Smart Gateway

Geringer Eigenverbrauch von unter 0.2 W

Ab Werk sicher verschlüsselt

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Fon M3