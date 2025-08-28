Das sind alle Neuheiten von FRITZ! zur IFA 2025

Glasfaser, Wi-Fi 7, Mesh und Kabel

FRITZ!, früher noch als AVM bekannt, stellt zahlreiche neue Produkte im Rahmen der kommenden IFA 2025 vor. Das diesjährige Highlight ist die neue FRITZ!Box 6690 Pro mit Tri-Band-Wi-Fi 7 und umfangreichem Funktionsumfang für Smart Home sowie Telefonie am Kabelanschluss.

Mit der neuen FRITZ!Box 6690 Pro läutet FRITZ! eine neue Ära für Heimnetzwerke ein. Der High-End-Kabelrouter ist weltweit der erste seiner Art, der Wi-Fi 7 im Tri-Band, ein integriertes DOCSIS-Modem und Smart-Home-Support via Zigbee und DECT in einem einzigen Gerät vereint. Das Ergebnis: rasend schnelles Internet, WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s und eine breite Gerätekompatibilität – perfekt für lückenloses Netz im ganzen Zuhause.


Darüber hinaus bietet die FRITZ!Box 6690 Pro alle gängigen Telefoniefunktionen, unterstützt auch den Smart-Home-Standard Matter und bringt natürlich das bewährte FRITZ!OS mit – inklusive VPN, Kindersicherung, Mediaserver und vielen weiteren Komfortfunktionen.

Die neue FRITZ!Box 6690 Pro
Die FRITZ!Box 6690 Pro ist für den Kabelanschluss gemacht.

Kurz gesagt: Ein echtes All-in-One-Paket für alle, die einen Kabelanschluss nutzen und zu Hause keine Kompromisse bei Tempo, Reichweite und Vernetzung eingehen wollen.

Die weiteren Neuheiten von FRITZ!

FRITZ!Box 5690 XGS

FRITZ!Box 5690 XGS
Glasfaser-Speed mit bis zu 10 GBit/s.
  • High-Speed-Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s
  • Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON
  • WLAN Mesh, 4 x 4, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 1.376 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • 1 x 10-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
  • 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
  • Smart Home über DECT ULE
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
  • Ab sofort über Provider erhältlich, Informationen zum Marktstart Handel & UVP folgen

FRITZ!Box 5690

Neue FRITZ!Box 5690.
Die FRITZ!Box 5690 funkt mit Wi-Fi 7.

FRITZ!Box 7630

FRITZ!Box 7630
Für den DSL-Anschluss gemacht.
  • Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s
  • WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, W-Fi 7
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
  • 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
  • Smart Home über DECT ULE
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Box 4630

Die neue FRITZ!Box 4630.
Die FRITZ!Box 4630 funktioniert mit Glasfasermodems.
  • WLAN-Router für Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 Gbit/s
  • WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • 1 x 2,5-GBit/s-WAN, 1 x 2,5-GBit/s LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
  • 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
  • Smart Home über DECT ULE
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Box 6825

Die neue FRITZ!Box 6825.
Die FRITZ!Box 6825 funkt per Mobilfunk.
  • WLAN-Router für Mobilfunk über 4G und 3G bis 300 Mbit/s
  • Wi-Fi 6 bis 600 Mbit/s (2.4 GHz)
  • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh
  • 1 x Gigabit-LAN
  • Stromversorgung über USB Typ C
  • Kompatibel mit Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Repeater 2700

Der neue FRITZ!Repeater 2700.
Der FRITZ!Repeater 2700 kann jetzt Wi-Fi 7.
  • Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite
  • WLAN Mesh, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz, Wi-Fi 7
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • 1 x 2,5 GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
  • WPA3-Verschlüsselung
  • Übernimmt Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)
  • An jedem WLAN-Router einsetzbar
  • FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus
  • Marktstart zur IFA zum Preis von 149 Euro (UVP)

FRITZ!Repeater 1700

Der neue FRITZ!Repeater 1700.
Auch das kleine Modell beherrscht nun Wi-Fi 7.
  • Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite
  • WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • 1-GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
  • Übernimmt Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)
  • An jedem WLAN-Router einsetzbar
  • FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus
  • Marktstart zur IFA zum Preis von 119 Euro (UVP)

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Der neue FRITZ!Repeater 1610 Outdoor.
Versorgt den Garten mit WLAN.
  • Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite Outdoor und Indoor
  • WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.400 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 600 MBit/s (Wi-Fi 6)
  • IP54-zertifiziertes, UV-beständiges Gehäuse für den Außeneinsatz
  • Wettergeschützter Betrieb mit Power over Ethernet (PoE+)
  • Kompakte Bauform mit wechselbaren Gehäuseadaptern für innen und außen
  • 1-GBit/s-LAN-Port am Netzteil für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
  • An jedem Internetrouter via LAN einsetzbar
  • Marktstart im Q4/2025 zum Preis von 129 Euro (UVP)

FRITZ!WLAN Stick 6700

Der neue FRITZ!WLAN Stick 6700.
Wi-Fi 7 für den Windows-PC.
  • Wi-Fi 7 für alle Windows Notebooks und PC
  • Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5  und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • An jedem WLAN-Router einsetzbar
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Smart Energy 201

Die neue FRITZ!Smart Energy 201.
FRITZ!Smart Energy 201 ist eine intelligente Steckdose.
  • Intelligente Steckdose für das FRITZ! Smart Home
  • Über DECT ins Heimnetz eingebunden
  • Kompakte Bauweise für den praktischen Einsatz an jeder Steckdose
  • Komfortables Einrichten über FRITZ!App Smart Home oder FRITZ!Box
  • Steuerung von zu Hause und unterwegs per App, PC, Notebook, Tablet; zu Hause zusätzlich mit FRITZ!Fon, FRITZ!Smart Control 440 oder Sprachsteuerung mit allen gängigen Matter-Controllern über FRITZ!Smart Gateway
  • Geringer Eigenverbrauch von unter 0.2 W
  • Ab Werk sicher verschlüsselt
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Fon M3

Das neue FRITZ!Fon M3.
Kann DECT und HD-Telefonie.
  • Komfortables DECT-Telefon – perfekt für FRITZ!Box
  • HD-Telefonie
  • Monochrom Display 1,8“, beleuchtete Tastatur
  • Mediaplayer und Steuerung von Smart-Home-Geräten
  • Zugriff auf Online-Telefonbücher, mehrere Anrufbeantworter, Fernabfrage per E-Mail, Weiterleitung, Anruflisten, Weckruf, Babyfon
  • Bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, 14 Tage Stand-by
  • Ab Werk sicher verschlüsselte Sprachübertragung
  • Informationen zu Marktstart und UVP folgen

