Das sind alle Neuheiten von FRITZ! zur IFA 2025

FRITZ!, früher noch als AVM bekannt, stellt zahlreiche neue Produkte im Rahmen der kommenden IFA 2025 vor. Das diesjährige Highlight ist die neue FRITZ!Box 6690 Pro mit Tri-Band-Wi-Fi 7 und umfangreichem Funktionsumfang für Smart Home sowie Telefonie am Kabelanschluss.
Mit der neuen FRITZ!Box 6690 Pro läutet FRITZ! eine neue Ära für Heimnetzwerke ein. Der High-End-Kabelrouter ist weltweit der erste seiner Art, der Wi-Fi 7 im Tri-Band, ein integriertes DOCSIS-Modem und Smart-Home-Support via Zigbee und DECT in einem einzigen Gerät vereint. Das Ergebnis: rasend schnelles Internet, WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s und eine breite Gerätekompatibilität – perfekt für lückenloses Netz im ganzen Zuhause.
Darüber hinaus bietet die FRITZ!Box 6690 Pro alle gängigen Telefoniefunktionen, unterstützt auch den Smart-Home-Standard Matter und bringt natürlich das bewährte FRITZ!OS mit – inklusive VPN, Kindersicherung, Mediaserver und vielen weiteren Komfortfunktionen.
Kurz gesagt: Ein echtes All-in-One-Paket für alle, die einen Kabelanschluss nutzen und zu Hause keine Kompromisse bei Tempo, Reichweite und Vernetzung eingehen wollen.
Die weiteren Neuheiten von FRITZ!
FRITZ!Box 5690 XGS
- High-Speed-Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s
- Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON
- WLAN Mesh, 4 x 4, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 1.376 MBit/s (Wi-Fi 7)
- 1 x 10-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
- 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
- Smart Home über DECT ULE
- FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
- Ab sofort über Provider erhältlich, Informationen zum Marktstart Handel & UVP folgen
FRITZ!Box 5690
- Bereits über Provider erhältlich, Informationen zu Marktstart Handel und UVP folgen
- Produktdetails siehe hier: fritz.com/produkte/fritzbox/fritzbox-5690/technische-daten/
FRITZ!Box 7630
- Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s
- WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, W-Fi 7
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
- 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
- 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
- Smart Home über DECT ULE
- FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
- Informationen zu Marktstart und UVP folgen
FRITZ!Box 4630
- WLAN-Router für Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 Gbit/s
- WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
- 1 x 2,5-GBit/s-WAN, 1 x 2,5-GBit/s LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
- 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
- Smart Home über DECT ULE
- FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
- Informationen zu Marktstart und UVP folgen
FRITZ!Box 6825
- WLAN-Router für Mobilfunk über 4G und 3G bis 300 Mbit/s
- Wi-Fi 6 bis 600 Mbit/s (2.4 GHz)
- Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh
- 1 x Gigabit-LAN
- Stromversorgung über USB Typ C
- Kompatibel mit Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt
- Informationen zu Marktstart und UVP folgen
FRITZ!Repeater 2700
- Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite
- WLAN Mesh, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
- 1 x 2,5 GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
- WPA3-Verschlüsselung
- Übernimmt Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)
- An jedem WLAN-Router einsetzbar
- FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus
- Marktstart zur IFA zum Preis von 149 Euro (UVP)
FRITZ!Repeater 1700
- Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite
- WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
- 1-GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
- Übernimmt Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)
- An jedem WLAN-Router einsetzbar
- FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus
- Marktstart zur IFA zum Preis von 119 Euro (UVP)
FRITZ!Repeater 1610 Outdoor
- Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite Outdoor und Indoor
- WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 6
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.400 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 600 MBit/s (Wi-Fi 6)
- IP54-zertifiziertes, UV-beständiges Gehäuse für den Außeneinsatz
- Wettergeschützter Betrieb mit Power over Ethernet (PoE+)
- Kompakte Bauform mit wechselbaren Gehäuseadaptern für innen und außen
- 1-GBit/s-LAN-Port am Netzteil für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
- An jedem Internetrouter via LAN einsetzbar
- Marktstart im Q4/2025 zum Preis von 129 Euro (UVP)
FRITZ!WLAN Stick 6700
- Wi-Fi 7 für alle Windows Notebooks und PC
- Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5 und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
- An jedem WLAN-Router einsetzbar
- Informationen zu Marktstart und UVP folgen
FRITZ!Smart Energy 201
- Intelligente Steckdose für das FRITZ! Smart Home
- Über DECT ins Heimnetz eingebunden
- Kompakte Bauweise für den praktischen Einsatz an jeder Steckdose
- Komfortables Einrichten über FRITZ!App Smart Home oder FRITZ!Box
- Steuerung von zu Hause und unterwegs per App, PC, Notebook, Tablet; zu Hause zusätzlich mit FRITZ!Fon, FRITZ!Smart Control 440 oder Sprachsteuerung mit allen gängigen Matter-Controllern über FRITZ!Smart Gateway
- Geringer Eigenverbrauch von unter 0.2 W
- Ab Werk sicher verschlüsselt
- Informationen zu Marktstart und UVP folgen
FRITZ!Fon M3
- Komfortables DECT-Telefon – perfekt für FRITZ!Box
- HD-Telefonie
- Monochrom Display 1,8“, beleuchtete Tastatur
- Mediaplayer und Steuerung von Smart-Home-Geräten
- Zugriff auf Online-Telefonbücher, mehrere Anrufbeantworter, Fernabfrage per E-Mail, Weiterleitung, Anruflisten, Weckruf, Babyfon
- Bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, 14 Tage Stand-by
- Ab Werk sicher verschlüsselte Sprachübertragung
- Informationen zu Marktstart und UVP folgen