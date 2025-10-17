Anfang des Jahres haben wir das Baseus USB-C-Kabel mit 90-Grad-Stecker vorgestellt, dass bei euch richtig gut angekommen ist. Das besondere Kabel setzt auf einen abgewinkelten Stecker, der zudem ein Mini-Display mitbringt. Da Baseus die Preise um bis zu 33 Prozent gesenkt hat, möchte ich noch einmal auf die Details eingehen.

Baseus USB-C-Kabel mit 90-Grad-Stecker 1 Meter für 6,66 Euro statt 9,99 Euro (Amazon-Link)

Baseus USB-C-Kabel mit 90-Grad-Stecker 2 Meter für 10,48 Euro statt 12,99 Euro (Amazon-Link) Coupons auf der Produktseite aktivieren!



Das bietet das Baseus USB-C-Kabel mit 90-Grad-Stecker

Die Baseus-Strippe ist im Alltag wirklich praktisch, weil der Stecker nicht gerade aus dem iPhone herausragt, sondern das Kabel elegant zur Seite führt. Dadurch lässt sich das Smartphone im Querformat viel angenehmer bedienen, besonders dann, wenn man spielt oder Videos streamt. So liegt es besser in der Hand und stört deutlich weniger.

Auch die Verarbeitung überzeugt, denn das Kabel ist hochwertig gefertigt und mit strapazierfähigem Nylon ummantelt. Zudem handelt es sich um ein Flachbandkabel, was bedeutet, dass es sich kaum verheddert. Als kleines Extra gibt es ein integriertes Display, das beim Laden einen leuchtenden Ring anzeigt. Dieser dient zwar nicht als Statusanzeige, aber sorgt für einen schicken Ambient-Licht-Effekt.

Mit einer Leistung von bis zu 100 Watt kann man Geräte besonders schnell aufladen. Allerdings ist der Datentransfer mit maximal 480 Mbit/s eher durchschnittlich. Insgesamt ist das Kabel aber eine durchdachte und praktische Lösung, vor allem dann, wenn man oft im Querformat spielt oder streamt.

Ist das Ladekabel mit einer Hülle kompatibel?

Das kann man pauschal nicht beantworten, da nicht jede Hülle gleich ist. Sollte das Case an der unteren Seite nicht zu groß sein, könnte das Kabel auch dann passen, wenn die Hülle am iPhone verbleibt. Aber hier muss man einfach sagen: Das musst du mit deinem Case ausprobieren.