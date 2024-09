Tolino Vision Color: 7″-eBook-Reader mit Farbdisplay und Stylus ausprobiert

Die neue Generation der eBook-Reader von Tolino, der Marke der deutschen Buchhändler-Allianz, wurde bereits im April dieses Jahres erstmals angekündigt. Mit drei neuen Modellen, darunter zwei 6″-Reader mit monochromem und farbigem Display sowie einem 7″-Flaggschiff-Reader inklusive Stylus-Kompatibilität, will man den Markt der eBook-Reader in Deutschland aufmischen.

Während die beiden kleineren Modelle, der Tolino Shine und der Tolino Shine Color, bereits seit Anfang Mai verfügbar sind, musste man auf den größeren Tolino Vision Color noch etwas länger warten: Seit dem 17. Juli dieses Jahres ist aber dieser nun auch käuflich zu erwerben, unter anderem bei Thalia, und das zu einem Preis von 199 Euro. Als optionales Zubehör kann auch der Tolino Stylus zum Preis von 69,99 Euro mitbestellt werden. Ich konnte den neuen Tolino Vision Color mittlerweile ausprobieren und daher meine ersten Eindrücke des eBook-Readers schildern.

Genau wie die beiden kleineren Modelle der 2024er-Modellreihe von Tolino, dem Tolino Shine und Tolino Shine Color, kommt auch das neue 7″-Exemplar in dem für den Hersteller typischen Karton inklusive eines USB-A-auf-USB-C-Ladekabels und einer kleinen Schnellstartanleitung in Papierform. Weiteres Zubehör wie eine Schutzhülle oder der neue Tolino Stylus sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber separat bei den deutschen Buchhändlern erworben werden.

Der Tolino Vision Color verfügt über ein 7 Zoll großes HD eInk Kaleido 3-Farbdisplay mit 4.096 Farben, einen IPX8-Wasserschutz für sorgenfreies Lesen am Pool oder in der Badewanne, 32 GB internen Speicher, WLAN, eine Kompatibilität mit dem neuen Tolino Stylus, einer SmartLight-Funktion zur automatischen Anpassung der Farbtemperatur für augenschonendes Lesen, einer Option zum Lesen im Hoch- und Querformat mit Auto-Rotation, zwei physische Blättertasten, eine Anbindung an die Onleihe und Skoobe, und eine Bluetooth-Anbindung zum Anhören von Hörbüchern und -spielen. Damit sind wohl die wichtigsten Komfortfunktionen eines eBook-Readers abgedeckt.

Bluetooth-Funktion für gekaufte Hörbücher

Wie auch bei den beiden neuen 6″-eBook-Readern der Shine-Modellreihe verwendet der Tolino Vision Color das hauseigene Betriebssystem auf Linux-Basis, das nach dem ersten Release im Mai dieses Jahres mit einigen Firmware-Updates bereits deutlich verbessert wurde und nun vergleichsweise schnell und zuverlässig funktioniert. Beim Tolino Vision Color kommt nun ebenfalls ein etwas angerautes schwarzes Material zum Einsatz, das etwas griffiger in der Hand liegt und zu 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht. Bei der Einrichtung ist wie bei allen Tolino-Geräten ein Konto eines beteiligten deutschen Buchhändlers notwendig, danach können eBooks sowohl aus eigenen Quellen per USB-Kabel oder die Tolino Cloud, als auch bei den entsprechenden Buchhändlern auf den Reader gespielt werden.

Der Tolino Vision Color unterstützt zahlreiche Formate, die auf dem Gerät dargestellt und geöffnet werden können: EPUB, MOBI, PDF, TXT, PNG, JPEG und JPG, und auch die Comicformate CBR und CBZ. Neu bei der diesjährigen Tolino-Generation ist eine Integration von Bluetooth in Version 5.0, um auch Hörbücher anhören zu können. In den Einstellungen können Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher einfach und schnell mit dem Reader verbunden werden, was in meinem Fall mit meinen AirPods Pro auch problemlos funktioniert hat. Wichtig zu wissen: Es können keine beliebigen und bereits vorhandenen Hörbücher auf den Vision Color geladen werden. Anhören lassen sich nur Audioinhalte, die bei einem Tolino-Buchhänder erworben wurden. Diese können dann aber auch pausiert, vor- und zurückgespult sowie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten abgespielt werden.

Praktisches Lese-Feature: Integrierte Blättertasten

Was mir beim Tolino Vision Color gut gefallen hat, sind die beiden Blättertasten am Rand. Je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder ist, kann man die Blättertasten durch die Bildschirmrotation am linken oder rechten Bildschirmrand nutzen und so physisch im Buch blättern. Die Funktionen der Blättertasten können individuell angepasst werden: Entweder oben vor- und unten zurückblättern, oder umgekehrt. Natürlich sind auch weiterhin die typischen Wischgesten auf dem Display zum Blättern im Buch möglich.

Aber die wohl von den Buchhändlern als größte Neuerung angepriesene Funktion ist die Integration des neuen Tolino Stylus, einem digitalen Stift, der separat für 69,99 Euro erworben werden kann. Der Stift verfügt über einen USB-C-Anschluss, über den er sich aufladen lässt, und eine daneben gelegene kleine Lade-LED. Die Schreibspitze ist drucksensitiv und kann daher bei mäßigem Druck dünne Linien, bei mehr Druck dickere Linien zeichnen. Eine Markierungstaste etwas oberhalb der Spitze ermöglicht es beim Gedrückthalten, direkt Text beim Lesen zu markieren. Am Ende des Stifts gibt es einen farblich abgesetzten digitalen Radierer, mti dem sich Texte oder Linien in Büchern oder Notizen entfernen lassen.

Der Tolino Stylus unterstützt die Formate EPUB und PDF: So können beispielsweise in einem Rezeptbuch handschriftliche Ergänzungen beim Kochen angefertigt werden. Die Tolino-Software stellt zudem auch ein Notizbuch-Feature zur Verfügung, um handschriftlich produktiv sein zu können. Neben einem einfachen Notizbuch gibt es ein „erweitertes Notizbuch“, das auch Handschriftgesten wie Text löschen, Text verbinden, Text teilen oder Überschriften unterstützt. Zudem werden verschiedene Stifte wie Kugelschreiber, Füller, Textmarker, Pinsel und mehr in unterschiedlichen Farbtönen und Strichgrößen zur Verfügung gestellt.

Tolino Stylus lässt sich magnetisch am Reader befestigen

Beim handschriftlichen Schreiben habe ich kleine Verzögerungen mit dem Tolino Stylus festgestellt, die aber nicht sehr gravierend waren, so dass sich der digitale Stift trotzdem gut nutzen ließ. Vor allem beim Markieren von Text in EPUBs oder PDF-Dateien erweist sich der Stylus als sehr nützlich. Darüber hinaus unterstützt der Tolino Vision Color auch die Umwandlung von Handschrift in Text, die sich ebenfalls über das „erweiterte Notizbuch“ verwenden lässt. Und ist der Stylus einmal nicht in Aktion, kann er magnetisch an der dünnen Seite des eBook-Readers befestigt werden.

Hat man in den Notizbüchern Inhalte niedergeschrieben oder gezeichnet, können diese als Word (.docx)-, Text- oder HTML-Datei exportiert werden – allerdings bisher nur über eine kabelgebundene Übertragung an einen Rechner, bei dem die Notizdateien in einem Order auf dem eBook-Reader abgelegt werden. Hier würde ich mir noch einen unkomplizierten Export per E-Mail oder einen automatischen Upload in die Tolino Cloud wünschen, denn nicht immer hat man das Kabel und einen Rechner zur Hand, um die Notizen transferieren und sichern zu können. Denn: Setzt man den Tolino Vision Color auf Werkszustand zurück, werden auch alle Notizen gelöscht.

Grundsätzlich kann ich festhalten, dass Tolino mit dem Vision Color ein gut ausgestattetes und bequem zu nutzendes eBook-Reader-Modell gelungen ist. Die 7″-Displaygröße ist weder zu groß noch zu klein, der Reader liegt mit einem Gewicht von 200 Gramm noch ermüdungsfrei in der Hand, und auch die Laufzeit des integrierten 2.050 mAh-Akkus ist mit rund 10 Tagen bei etwa 30-60 Minuten täglichen Lesens durchaus im Rahmen. Der Tolino Vision Color kann ab sofort zum Preis von 199 Euro bei den deutschen Buchhändlern, beispielsweise bei Thalia, erworben werden, der Tolino Stylus ist bei Thalia für 69,99 Euro zu haben.

Tolino Vision Color 7 Zoll eReader mit Farbdisplay, smartLight, Wasserschutz, Blättertasten und Hörbuchfunktion. 199 EUR jetzt kaufen