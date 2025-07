Telekom verbessert eigene Roaming-Angebote

Die Telekom hat ihr Roaming-Angebot verbessert und den einzelnen Travel-Paketen mehr Leistung bei gleichbleibendem Preis beschert. Kunden, die die Optionen Travel Mobil Basic und Travel Mobil Basic World buchen, können so auf mehr Datenvolumen und mehr Minuten zurückgreifen, wenn sie im Nicht-EU-Ausland telefonieren oder surfen.

Ab dem 1. August erhalten die beiden Basispakete 5 GB Datenvolumen, statt 1 GB, wie bisher. Auch bei den Gesprächsminuten legt die Telekom 140 Minuten drauf und steigert die Anzahl der Minuten somit von 60 auf 200. Zudem könnt ihr künftig 200 statt 100 SMS verschicken.

Travel Mobil Basic gilt für beliebte Reiseziele außerhalb der EU, etwa die USA oder die Türkei und kostet monatlich 14,95 Euro. Travel Mobil Basic World gibt es für 29,95 Euro pro Monat und gilt für fast alle Länder außerhalb der EU. Auch Geschäftskunden profitieren in gleicher Weise von den verbesserten Tarifen.

Länder- und Welcome Pass ebenfalls verbessert

Für Reisen außerhalb der EU bietet die Telekom darüber hinaus verschiedene Travel-&-Surf-Pässe für die reine Datennutzung an. Diese variieren hinsichtlich Laufzeit und Datenvolumen. Wer eines der 28 „beliebten“ Reiseziele ansteuert, kann auf den dazugehörigen Länderpass zurückgreifen. Hier erhalten Kunden ein noch höheres Datenvolumen. Für eine Länderpass mit 14-tägiger Gültigkeit zahlt ihr 29,95 Euro. Für eine 28-tägige Gültigkeit fallen 49,95 Euro an.

Wer in die Karibik reist, kann den seit 1. Juli verfügbaren Karibik-Pass abschließen, der über 20 der karibischen Inseln abdeckt.

Zusätzlich bietet die Telekom im Rahmen des Treueprogramms „Magenta Moments“ mit dem Welcome Pass nun zweimal jährlich 1 GB Datenvolumen für Auslandsreisen an. Der Pass ist 48 Stunden gültig und wird automatisch aktiviert, sobald sich das Smartphone im Reiseland in ein Mobilfunknetz einbucht.