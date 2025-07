Dyson Airwrap Co-anda2x: Neuer Multi-Hairstyler und -trockner vorgestellt

Obwohl ich nach einigen Jahren des Wachsenlassens mittlerweile sehr lange Haare habe, kommt in meinem Haushalt nur selten ein Fön zum Einsatz, beispielsweise, wenn die Haarpracht für einen Termin schnell getrocknet oder etwas gestylt werden muss. Wer regelmäßig die eigenen Haare bearbeitet und dabei vielfältige Einsatzmöglichkeiten haben möchte, kann sich den neuen Dyson Airwrap Co-anda2x (zur Produktseite) genauer ansehen.

Trotz seines etwas sperrigen Namens, den ich der Einfachheit auf Dyson Airwrap kürzen werde, bietet der Multi-Hairstyler in der neuesten Generation einen zweimal stärkeren Luftstrom dank des neuen Hyperdymium 2-Motors, der für ein verbessertes Kreieren von Locken, ein schnelleres Trocknen und glattere Styles sorgen soll. Der Dyson Airwrap bietet insgesamt sechs verschiedene Styling-Optionen: Trocknen, Locken, Wellen, Glätten, Geschmeidigkeit und Volumen – ganz ohne Hitzeschäden.

Die neuen, mit RFID ausgestatteten Aufsätze erkennen automatisch die Stylinganforderungen und passen die Einstellungen für optimale Ergebnisse bei jedem Haartyp an. In Verbindung mit der MyDyson-App sorgt die i.d. curl Technologie mit einem Knopfdruck für müheloses Lockenstyling – individuell angepasst an die Nutzer und Nutzerinnen. Durch konsequente Weiterentwicklung ist der Dyson Airwrap nun kompakter und leichter – für eine verbesserte Handhabung und bessere Kontrolle.

Im Herzen des Geräts arbeitet der vollständig neu entwickelte Hyperdymium 2 Motor, laut Dyson der „schnellste und leistungsstärkste Motor für Haarpflegegeräte“. Der Draht, der diesen Motor mit Strom versorgt, ist so dünn wie ein menschliches Haar – nur 90 Mikrometer. Begleitet wird der Leistungszuwachs von einer neuen Aerodynamik-Einheit mit einem leistungsstarken Diagonal-Laufrad und einem zweireihigen, überformten Diffusor. Das Ergebnis: ein höheres Luftvolumen und doppelt so hoher Luftdruck – und das bei gleichbleibend niedrigem Geräuschpegel. Das gesamte Motorsystem erreicht eine Drehzahl von bis zu 150.000 Umdrehungen pro Minute. Das ist neun Mal schneller als der Motor eines Formel-1-Rennwagens.

Intelligente Sensortechnologie

Im Airwrap2x sind außerdem intelligente Sensoren integriert, die das Erkennen von Stylingwünschen und die Wartung einfacher machen. So gibt es eine Aufsatzerkennung, personalisierte Locken i.d. curl, einen Hallsensor, der erkennt, wenn der Filter korrekt eingesetzt ist, einen MEMS-Drucksensor und zwei Glaskugel-Thermistoren für eine intelligente Temperaturkontrolle.

Für den Dyson Airwrap Multi-Haarstyler wurden zudem neun Stylingaufsätze entwickelt. In Deutschland ist das Set in den Varianten Straight+Wavy oder Curly+Coily erhältlich. Jedes Set enthält sechs Aufsätze in einer von Dyson designten Präsentationsbox. Mit den Aufsätzen lassen sich verschiedenste Styles für alle Haartypen kreieren. Die intelligenten Aufsätze steuern dabei gezielt den doppelt so starken Luftstrom, der durch den neuen Motor erzeugt wird. Zusätzlich haben User die Möglichkeit, aus einer Vielzahl einzeln erhältlicher Aufsätze zu wählen, um ihr Set individuell zu ergänzen: Den 20 mm Co-anda2x Lockenaufsatz, den 30 mm Co-anda2x Lockenaufsatz, den AirSmooth2x Aufsatz, den Co-anda2x Wellen- und Locken-Diffusor sowie den Co-anda2x Kammaufsatz für mehr Spannung.

Damit die kreierten Haarstylings länger halten, lässt sich die Neuerscheinung auch mit der Chitosan-Produktreihe von Dyson kombinieren. Der Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner ist in den Farbvarianten Ceramic Pink und Jasper Plum über die Website von Dyson und in den Dyson Stores zum Preis von 649 Euro erhältlich.