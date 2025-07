Saily Ultra: Die Reise-eSIM mit dem größtmöglichen Komfort

Anfang des Jahres habe ich für den Aufenthalten in den USA bereits eine eSIM von Saily mit einem normalen Datenpaket genutzt und war generell zufrieden. Nur auf dem Messegelände in Las Vegas war die Verbindung immer mal wieder nicht so gut, wobei ich nicht genau sagen kann, ob das tatsächlich an Saily oder einfach am Mobilfunk selbst lag. Falls ihr regelmäßig in unterschiedlichen Ländern unterwegs seid, hat Saily jetzt ein neues Paket: Saily Ultra.

„Das Saily Ultra-Paket ist für Reisende gedacht, die das Nonplusultra wollen sowie Komfort, erstklassigen Service und Innovationen schätzen“, sagt Vykintas Maknickas, CEO von Saily. Für knapp 60 US-Dollar im Monat, umgerechnet sind das knapp 53 Euro, bietet Saily Ultra ein Paket mit zahlreichen Extras. Wir haben die wichtigsten für euch gesammelt.

Los geht es mit einer Datenabdeckung in mehr als 110 Ländern auf der ganzen Welt. Auf der Saily-Webseite könnt ihr euch alle Reiseziele anzeigen lassen. Pro Monat stehen 30 GB Highspeed-Daten zur Verfügung. Sind die aufgebraucht, geht es mit 1 Mbit/s weiter.

Weiter geht es mit den Extras von Nord Security, dem Unternehmen hinter Saily. Im Ultra-Paket enthalten sind monatliche Abos für NordVPN, den Passwort-Manager NordPass, den sicheren Cloud-Speicher NordLocker und den Dienst zum Löschen persönlicher Daten Incogni.

Diese Komfort-Extras soll Saily Ultra demnächst erhalten

Das ist allerdings noch nicht alles. Bald will man auch Zugang zu Flughafen-Lounges und den Priority-Lanes an der Sicherheitskontrolle ermöglichen. Alles in einem Paket, so dass man sich auf (Geschäfts-)Reisen um nichts mehr kümmern muss.

Saily Ultra wird immer für einen Monat abgeschlossen, kann aber jederzeit (bis zwei Tage vor der nächsten Zahlung) gekündigt werden – einfach direkt über die Saily-App oder den Support. Interessant dürfte das Paket vor allem für Personen sein, die häufiger im Monat außerhalb der EU unterwegs sind.