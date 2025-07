Amazon Kindle Scribe: Neue Firmware-Version mit KI-Notizwerkzeugen vorgestellt

Vor einigen Wochen haben wir euch das aktuellste Modell aus Amazons Kindle Scribe-Reihe in einem Testbericht genauer vorgestellt. Die neue Generation des 10,2″ großen eReaders hat nun ein frisches Firmware-Update spendiert bekommen, das einige spannende Neuerungen mit sich bringt.

In der von Amazon auf der Update-Seite vorgestellten Version 5.18.4 bekommt unter anderem das integrierte Notizbuch des Kindle Scribe neue Möglichkeiten: Ab sofort wird dieses von generativer KI unterstützt.

Mit dem Kindle Scribe lassen sich nicht nur Notizen machen: Notizbücher helfen auch, Gedanken und Ideen zu organisieren. Dank generativer KI lässt sich nun auch schnell eine Zusammenfassung der Notizen erstellen. Im Notizbuch tippt man oben rechts auf das KI-Symbol und wählt „Zusammenfassen“. Die neue Funktion wandelt die Notizen der aktuellen Seite oder des gesamten Notizbuchs in prägnante Stichpunkte um, deren Länge und Ton angepasst werden können. Um das handschriftliche Erscheinungsbild zu erhalten, werden Notizbuch-Zusammenfassungen in einer gut lesbaren Schreibschrift angezeigt. So lassen sie sich gut mit anderen Personen teilen.

Notizen bei unleserlicher Handschrift per KI verfeinern

Kindle Scribe-User, die Notizen in Eile erstellen oder keine ordentliche Handschrift haben, können ihre Handschrift zudem nun in eine elegante Schreibschrift umwandeln. Im Notizbuch tippt man dazu einfach auf das KI-Symbol und wählt „Geschriebenes verfeinern“. Die handgeschriebenen Notizen werden schnell in Schreibschrift umgewandelt und wieder in das Notizbuch eingefügt, wodurch sie leichter zu lesen, überprüfen und teilen sind. Um Änderungen an einer verfeinerten Notiz vorzunehmen oder Passagen zu löschen, verwendet man einfach den Eingabestift: Mit diesem lassen sich auch Passagen unterstreichen oder markieren.

Darüber hinaus bietet das neue Firmware-Update auf Version 5.18.4 für den Kindle Scribe aus dem Jahr 2024 auch eine Option, Notizen in mehreren Sprachen anfertigen zu können. Das Gerät unterstützt jetzt eine mehrsprachige Handschrifterkennung: Jedes Notizbuch kann eine andere Sprache für die Textkonvertierung verwenden. Die bevorzugte Sprache legt man fest, indem man das Notizbuch öffnet, auf die Notizbucheinstellungen zugreift und die Sprache für die Handschrifterkennung einstellt.

Das Update auf Version 5.18.4 wird von Amazon ab sofort bereitgestellt und wird offenbar nach und nach auf die Geräte verteilt. Gegen 12 Uhr beim Schreiben dieses Artikels war auf meinem Testexemplar des Kindle Scribe 2024 noch die Version 5.18.3 aktuell, es wurde mir noch kein Over-the-Air-Update angezeigt. Dies kann sich allerdings auch noch im Verlauf dieses oder der nächsten Tage ändern, so dass man immer einmal wieder in den Software-Update-Bereich hineinschauen sollte. Alternativ kann das Firmware-Update auch manuell über die Update-Seite von Amazon heruntergeladen und installiert werden. Der Kindle Scribe ist zu Preisen ab 439 Euro bei Amazon erhältlich.