EufyCam E40: Neue Version bietet beeindruckende farbige Nachtsicht

Im vergangenen Jahr habe ich euch die EufyCam S3 Pro vorgestellt, unter anderem in einem ausführlichen Video. Besonders beeindruckt hat mich die farbige Nachtsicht, die selbst ohne Beleuchtung ein tolles Bild liefert. Mit einem Preis von rund 600 Euro für zwei Kameras und der Homebase der dritten Generation ist die S3 Pro aber auch kein Schnäppchen.

Genau hier kommt die neue EufyCam E40 ins Spiel, denn auch sie ist mit der MaxColor-Nachtsicht ausgestattet und kann eigentlich schwarz-weiße Bilder in Farbe darstellen. Auch das praktische Solar-Modul, über das die Kamera sich eigenständig wieder aufladen kann, ist bei der EufyCam E40 integriert. Abstriche muss man im direkten Vergleich mit dem teureren Modell bei der Auflösung machen, die „nur“ 2K beträgt.

Leider hat Eufy beim Bundle-Angebot ein kleines bisschen getrickst, denn für attraktive 299 Euro (Amazon-Link) bekommt ihr zwar zwei Kameras, aber auch nur die alte Homebase der zweiten Generation. Wenn ihr wisst, dass euer Setup mit den beiden Kameras komplett ist, dann ist diese Basis durchaus geeignet. Allerdings ist die Homebase 2 nicht mit allen aktuellen Kamera-Modellen von Eufy kompatibel. Solltet ihr später mal zu einem anderen Modell wechseln oder euer Setup erweitern wollen, dann ist die Homebase 3 die definitiv bessere Wahl.

Solltet ihr bereits eine (zwingend erforderliche) HomeBase 2 oder 3 im Einsatz haben, bekommt ihr die neue EufyCam E40 aber auch einzeln. In diesem Fall liegt der Preis bei 149 Euro (Amazon-Link) pro Kamera, was ebenfalls deutlich günstiger ist als eine einzelne EufyCam S3 Pro, die 279 Euro kostet.

Die weiteren Features der EufyCam E40

Was hat die EufyCam E40 noch alles zu bieten? Dank der Homebase ist eine Ereignisaufzeichnung ganz ohne zusätzliche Kosten auf einem lokalen Speicher möglich. Bewegungen erkennt die Kamera mit einem PIR-Sensor, was sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirkt. So reichen zwei Stunden Sonnenlicht pro Stunde, um die Kamera während des normalen Betriebs zu laden.

Das Highlight ist aber ohne Zweifel die farbige Nachtsicht, die ich euch gerne noch einmal im Detail zeigen möchte. Die folgenden zwei Bilder sind mit der EufyCam S3 Pro aufgenommen, die über die identische Funktionalität verfügt:

Zudem ist die Kamera mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Wenn die Kamera mit einem Stromkabel verbunden ist, ist auch eine lückenlose Aufzeichnung möglich.

eufy Security eufyCam E40 Zusatzkamera, kabellose 2K Solarkamera für außen, mit... Taghelle Sicht auch bei Nacht: Dank 2K QHD und MaxColor Vision liefert die Kamera lebendige, farbgetreue Überwachungsaufnahmen – selbst bei...

Solarbetriebene Sicherheit ohne Pause: Durch die SolarPlus 2.0-Technologie bleibt die Kamera stets mit Strom versorgt und im Einsatz – auch an...

eufy Security eufyCam E40 2-Kamera-Set mit Homebase 2, kabellose 2K Solarkamera für... Lokaler Speicher, ohne monatliche Abo-Kosten: Verwalte deine eufy Geräte mit HomeBase 2, die über einen integrierten und sicheren lokalen Speicher...

Tageslicht-Sicht auch bei Nacht: Dank 2K QHD und MaxColor Vision liefert diese Kamera lebendige, farbgetreue Überwachungsaufnahmen – selbst bei...