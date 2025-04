Meta: Apples iMessage zeigt, dass Meta kein Monopol ist

Derzeit steckt der Konzern von Mark Zuckerberg, Meta, in einem aufsehenerregenden Rechtsstreit: Dort versucht man, sich gegen die kartellrechtlichen Vorwürfe der Federal Trade Commission (FTC), der Wettbewerbsbehörde der USA, zu wehren. Im schlimmsten Fall droht Meta eine Zerschlagung des Konzerns.

In einer vorbereiteten Verteidigung, deren Folien mittlerweile auch als PDF öffentlich einsehbar sind, versucht Meta, Apples iMessage als Beweis zu verwenden, dass man kein Monopol sei. Meta vergleicht dort die eigenen sozialen Netzwerk-Plattformen und ihre Nutzerzahlen.

Eine vorgelegte Folie vergleicht beispielsweise die wöchentliche Gerätenutzung von Apples iMessage mit Metas Angeboten unter iOS. So komme Apples iMessage auf eine 88,39-prozentige Gerätenutzung, Instagram nur auf 48,19 Prozent, der Facebook Messenger auf 37,55 Prozent und WhatsApp auf 36,76 Prozent.

Meta zitiert Apple-Manager Ronak Shah

Meta führt diesen Vergleich an, um die Aussage der FTC zu widerlegen, dass Standard-Messaging „sich von persönlichem Social Networking“ unterscheide. In einem Statement der FTC heißt es dazu auch, „Facebook hat von 2011 bis heute einen beherrschenden Anteil am relevanten Markt für private soziale Netzwerke in den USA gehalten“. Dies bestreitet Meta.

Dazu legt Meta auch ein Zitat von Ronak Shah, Apples Leiter des Produktmarketings, vor. Dort heißt es unter anderem, dass ein „zentraler Anwendungsfall“ von iMessage sei, „den Nutzern die die Möglichkeit zu geben, mit den Menschen zu kommunizieren, die sie in ihrem Leben kennen.“ Meta schließt daraus, dass man kein Monopol habe, wenn Apples eigene iMessage-App – zumindest unter iOS – beliebter sei.

Apple ist allerdings nicht das einzige Unternehmen, auf das Meta zur eigenen Verteidigung zurückgreift. Auch die Konkurrenz, namentlich TikTok, Snapchat, Reddit, YouTube, X, Pinterest, Discord, Bluesky, LinkedIn und weitere Plattformen werden in den Folien genannt, und als Beweis angeführt, dass Meta keine Monopolstellung beim Social Networking in den USA aufweise.