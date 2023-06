Zeus-X Go Ultra: 6-in-1-Kabel mit 240W und 10Gbps bei Kickstarter

Regelmäßig gibt es bei der Crowdfunding-Plattform Kickstarter spannende neue Projekte, die auch für Apple-Fans interessant sind. Aktuell kann ein leistungsfähiges 6-in-1-Kabel mit satten 240W Leistung unterstützt werden, das Zeus-X Go Ultra von Futurizta Tech aus Australien. Die Kampagne läuft noch bis zum 6. Juli dieses Jahres und hat das Finanzierungsziel bereits mehr als nur erreicht: Insgesamt 4.370 Personen unterstützten die Kampagne bisher mit knapp 255.000 Euro, benötigt wurden lediglich 4.611 Euro, um in Produktion zu gehen.

Laut Angaben des Herstellers ist das Zeus-X Go Ultra „das weltweit erste 240W Universal-Kabel“. Weiter heißt es bei Kickstarter: „Dieses einzigartige 6-in-1-Schlüsselanhänger-Kabel vereint ultraschnelles Aufladen und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit einem schlanken, taschenfreundlichen Design. Es ist ideal für das tägliche Pendeln, für Geschäftsreisen oder einfach nur, um die Unordnung auf dem Schreibtisch zu beseitigen – es ist ein echter Wendepunkt.“

Das Zeus-X Go Ultra verfügt an einem Ende über einen USB-C-, Micro-USB- und Lightning-Port, am anderen Ende über ein USB-A- und einen USB-C-Anschluss. Auf diese Weise lassen sich so gut wie alle Geräte aufladen, sei es ein iPhone, iPad, MacBook, eine Spielkonsole, ein älterer eBook-Reader, die AirPods und andere Kopfhörer, PowerBanks, Bluetooth-Lautsprecher und mehr.

Praktischer Adapter-Mechanismus für bequeme Nutzung

Das besondere am Zeus-X Go Ultra ist ein besonderer Adapter-Mechanismus, der für hohen Komfort bei der Nutzung sorgen soll. Der Adapter kann um 180 Grad gedreht werden und kommt so beim Aufladen über USB-C anderen Ports nicht in die Quere. Auch zwischen Micro-USB und Lightning kann über eine 360-Grad-Rotation des Adapters schnell und bequem gewechselt werden.

Das 6-in-1-Kabel bietet eine Gesamtwattzahl von 240W und überträgt Daten mit bis zu 10Gbps. Zudem kommt USB 3.1 Gen 2, ebenso wie PowerDelivery 3.1 zum Einsatz. Letzteres ermöglicht das Aufladen eines MacBook Pro 16″ auf 50 Prozent innerhalb von nur 30 Minuten. Für Apple-Geräte wie das iPhone wird Fast Charging mit bis zu 30W unterstützt. Wer diese maximalen Spezifikationen nicht benötigt, kann auch das Zeus-X Go erwerben, das bis zu 5Gbps an Transferraten ermöglicht.

Das Ladekabel ist in vier Farbvarianten – Spectre Black, Hazard Orange, Mecha White und Apex Silver – sowie vier Kabellängen als Schlüsselbund, 0,5m, 1,5m und 3m erhältlich. Derzeit kann ein Single Pack mit einem Kabel zu Preisen ab 39 AUD (ca. 24 Euro) erworben werden. Im Bestellverlauf lässt sich die Kabellänge, das Upgrade auf Go Ultra sowie die bevorzugte Farbe auswählen. Die Auslieferung der Kabel soll im September dieses Jahres erfolgen.