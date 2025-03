Soundcore Boom 2 Pro: Nur eine winzige Neuerung

In der vergangenen Woche hat Anker in Barcelona nicht nur seine neuen Rasenmähroboter präsentiert, sondern auch einen neuen Lautsprecher. Ab sofort könnt ihr den Soundcore Boom 2 Pro für 199 Euro (Amazon-Link) kaufen – zum Start ist er gleich mal um 50 Euro reduziert. Aber Moment mal, kommt uns dieser Speaker nicht irgendwie bekannt vor?

Im vergangenen Sommer haben wir den Soundcore Boom 2 Plus für euch ausprobiert. Und optisch sieht dieser dem neuen Soundcore Boom 2 Pro nicht nur zum Verwechseln ähnlich, er ist sogar komplett identisch. Aktuell kostet der Soundcore Boom 2 Plus sogar nur 159,99 Euro (Amazon-Link) und ist damit satte 40 Euro günstiger.

Der Unterschied zwischen Soundcore Boom 2 Pro und 2 Plus

Was genau ist der Unterschied zwischen den beiden verschiedenen Modellen? Bei beiden Lautsprechern sorgen zwei 50 Watt Tieftöner und zwei 20 Watt Hochtöner sowie die BassUp 2.0-Technologie für satten Sound und Tiefenfrequenzen von bis zu 40 Hertz. Bei beiden Modellen beträgt die Laufzeit bis zu 20 Stunden und integrierte LEDs können auf Wunsch für eine Lichtshow sorgen.

Einen minimalen Unterschied gibt es dann aber doch. Der Soundcore Boom 2 Pro verfügt über IP68, während der günstigere 2 Plus nach IPX8 zertifiziert ist. Der einzige Unterschied ist also, dass der Soundcore Boom 2 Pro nicht nur wasserdicht, sondern auch staubdicht ist.

Ich frage mich, warum man für so ein minimales Feature gleich ein neues Modell auf den Markt bringt und dann auch noch einen um 50 Euro höheren Listenpreis verlangt. Wenn ihr nicht gerade regelmäßige Ausflüge in die Sahara plant, bietet euch der Soundcore Boom 2 Plus die gleiche Leistung für einen kleineren Preis. Und beim günstigeren Modell habt ihr sogar noch zwei weitere Gehäusefarben zur Auswahl. Ich hätte ja lieber dem bestehenden Modell ein kleines Upgrade spendiert oder es gleich zu Beginn mit der besseren Zertifizierung ausgestattet.