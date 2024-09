Parallels Desktop 20: Endlich für KI-Anwendungen optimiert

Alle Jahre wieder beglückt Apple uns nicht nur mit einem neuen iPhone oder einem großen Software-Update für den Mac, auch Parallels bleibt nicht untätig und schraubt an seiner virtuellen Maschine. Ab sofort steht Parallels Desktop 20 für Mac zum Download bereit. Wie immer könnt ihr damit zum Beispiel eine Windows-Installation auf eurem Mac starten und schon fast nahtlos in macOS einbinden.

Und ein Thema lässt Parallels beim neuen Parallels Desktop 20 natürlich auch nicht aus: KI. Dazu schreibt der Hersteller in einer Pressemitteilung: „Um die KI-Entwicklung zugänglicher zu machen, enthält diese All-in-One- Lösung eine virtuelle Maschine, die mit 14 KI-Entwicklungs-Toolsets, Beispielcode und Anleitungen vorinstalliert ist. Dadurch können Entwickler schnell mit KI experimentieren und sie einsetzen.“

Okay. Aber gibt es tatsächlich nennenswerte Neuerungen? Natürlich ist Parallels Desktop 20 mit dem neuen macOS Sequoia kompatibel. „Benutzer können Apples neue KI-gestützte Schreibwerkzeuge mit Windows-Apps nutzen, sich mit ihrer Apple-ID in macOS-VMs auf Apple Silicon anmelden und auf weitere Funktionen zugreifen“, heißt es von Parallels. Den kompletten Funktionsumfang will man allerdings erst erraten, wenn das neue macOS am Montag gestartet ist.

Neben dem neuen macOS unterstützt Parallels auch das neue Windows 11 24H2, wobei es hier andersherum nicht möglich ist, eine virtuelle Maschine mit macOS zu starten.

Neuerungen für Unternehmen, IT-Profis und Entwickler

Neue Enterprise-Edition mit Management-Portal

SOC 2 Report

Erweiterte DevOps-Services

Visual Studio Code-Erweiterung

Snapshots und OCR-unterstützter Packer

Wie immer wird Parallels Desktop 20 als Standard-, Pro- oder Business-Edition verkauft. Die Preise für eine neue Lizenz starten bei 69,99 Euro für Studierende, Updates von einer vorherigen Version werden ebenfalls mit 69,99 Euro bezahlt. Alle weiteren Infos erhaltet ihr auf der Webseite von Parallels.