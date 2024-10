Govee Tischlampe 2 mit Matter angeschaut: Viel Plastik, aber schöne Farbverläufe

Govee steht für einfache, aber durchaus solide Beleuchtungsmöglichkeiten. Die Govee Tischlampe 2 (Amazon-Link), erstmals im August vorgestellt, hat sogar Matter mit an Bord und kann Farbverläufe anzeigen. Ich habe die neue Matter-Lampe ausprobiert und kann euch sagen, ob sich ein Kauf lohnt.

Der erste Eindruck der neuen Govee Tischlampe 2 fällt etwas ernüchternd aus. Die komplette Lampe ist aus Kunststoff gefertigt, allerdings ist die Verarbeitung gelungen und die Qualität in Ordnung. Viel wichtiger ist mir natürlich, wie die Lampe leuchtet und welche Funktionen sie zu bieten hat.

Matter sorgt für einfache Einrichtung in HomeKit, Alexa oder Google

Da Matter an Bord ist, könnt ihr die Govee Tischlampe 2 einfach in Apple HomeKit einbinden. Das hat bei mir problemlos und beim ersten Versuch funktioniert, allerdings sind die Funktionen in HomeKit seitens Apple begrenzt. In HomeKit könnt ihr nämlich nur eine Farbe für die Lampe auswählen, aber keinen Farbverlauf. Die zusätzlichen Funktionen stehen nur in der Govee-App bereit.

Heißt im Umkehrschluss: Die Govee-App ist zur Nutzung notwendig, wenn man auch schöne Farbverläufe anzeigen möchte. Insgesamt finde ich die Farbdarstellung sehr gelungen. Die Farben wirken kräftig, und die Ausleuchtung ist zudem sehr gleichmäßig. Im Standfuß selbst kommt ein Design-Element zum Einsatz, das durch die indirekte Beleuchtung für einen netten Effekt sorgt.

Die Govee-App bietet 64 verschiedene Szenen

Die besten Freunde werden die Govee-App und ich nicht mehr, allerdings finde ich die Detaildarstellung der Lampe in Ordnung. Auch hier kann man natürlich eine einzelne Farbe wählen, viel schöner sind jedoch die Farbverläufe, die sogar animiert sind. Hier muss man sich einfach mal durch die Effekte klicken – es sind auf jeden Fall schöne dabei. Des Weiteren könnt ihr auch eigene Szenen anlegen, indem ihr mit dem Finger auf einer Art Schachbrett ein eigenes Muster mit verschiedenen Farben zeichnet. Darüber hinaus gibt es Szenen, die nur warme und kalte Weißtöne anzeigen. Wenn ihr die Farben zum Takt der Musik tanzen lassen wollt, könnt ihr auch entsprechende Vorlagen wählen.

Viele Szenen, die sich farblich ändern, könnt ihr in der Geschwindigkeit anpassen. Ich finde langsame und geschmeidige Übergänge deutlich angenehmer als einen zu schnellen Wechsel.

Abgesehen von der App- und Sprachsteuerung könnt ihr einige Einstellungen auch direkt an der Lampe vornehmen. Die Oberseite bietet verschiedene Touch-Tasten, mit denen ihr zum Beispiel die Helligkeit schnell anpassen könnt. Des Weiteren könnt ihr durch verschiedene Farben und Farb-Szenen schalten. Da ihr in der Govee-App die hinterlegten Farben und Verläufe bearbeiten könnt, lassen sich so auch favorisierte Szenen auf die Tasten legen.

Mit 500 Lumen eignet sich die Govee Tischlampe 2 nicht zur direkten Beleuchtung. Ohnehin macht sie als Ambientelicht viel mehr her, bietet aber im dunklen Schlafzimmer auch ausreichend Licht, um ein Buch zu lesen. Die Farbtemperatur kann zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin eingestellt werden, und wie immer gibt es Support für bis zu 16 Millionen Farben. Durch die Matter-Anbindung könnt ihr die Lampe auch in Alexa oder Google Assistant einbinden.

Mein Fazit zur neuen Govee Tischlampe 2 mit Matter

Insgesamt fällt mein Fazit positiv aus. Die Govee Tischlampe 2 ist zwar aus einfachem Kunststoff hergestellt, fühlt sich aber nicht billig an. Die Farbdarstellung und Ausleuchtung sind sehr gut, und obwohl man durch den Matter-Support auf die Hersteller-App verzichten könnte, benötigt man diese trotzdem, um alle Funktionen nutzen zu können. Das Design ist hübsch, und die Farbverläufe sehen echt toll aus. Etwas schade ist die Tatsache, dass hier kein USB-C, sondern ein proprietäres Netzteil zum Einsatz kommt.

Letztendlich finde ich den Preis von 69,99 Euro etwas hoch. Ja, Matter ist an Bord, jedoch handelt es sich um eine einfache Plastiklampe mit Farbeffekten. Bei einem Preis zwischen 50 und 60 Euro würde ich mich mit einer Empfehlung leichter tun. Da wir wissen, dass Govee-Produkte gerne mal günstiger angeboten werden, gehe ich davon aus, dass auch die Govee Tischlampe 2 zukünftig mit Rabatt zu haben ist.

