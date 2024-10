Ticketmaster: Support für detaillierte Apple-Wallet-Tickets angekündigt

Unter iOS 18 wurde auch das Apple Wallet überarbeitet und bietet für Ticket-Anbieter jetzt die Möglichkeit, weitere Informationen auf den im Wallet gespeicherten Tickets zu hinterlegen. Der Ticketing-Anbieter Ticketmaster hat nun den Support für die detaillierten Apple-Wallet-Tickets angekündigt.

Damit ist Ticketmaster der erste Ticketing-Anbieter, der sich das iOS-18-Wallet-Upgrade zunutze macht. Nach dem Update erhalten die Nutzer dann auf ihrem Wallet-Ticket weitere wichtige Informationen zu der gebuchten Veranstaltung, wie etwa eine Karte des Veranstaltungsortes, Details zu den Parkmöglichkeiten, passende Apple-Music-Playlisten, die Wettervorhersage für den Tag der Veranstaltung und eine einfache Möglichkeit, den Standort in Echtzeit mit Freunden während der Veranstaltung zu teilen.

Die neuen Wallet-Tickets hat Ticketmaster in enger Zusammenarbeit mit Apple selbst entwickelt. Ein Fakt, auf den man bei Ticketmaster scheinbar sehr stolz ist. Mark Yovich, der Chef des Unternehmens sagt:

„Mit dem neuen, verbesserten „Ticket in Apple Wallet“-Erlebnis sind die Fans von dem Moment an, in dem sie ihren Pass zu ihrem iPhone hinzufügen, näher am Geschehen. Wir sind sehr stolz darauf, mit Apple zusammenzuarbeiten, um den Fans dieses verbesserte Ticketerlebnis zu bieten.“

Bis das neue Ticketing-Erlebnis aber hierzulande sein Debüt feiert, wird es wohl noch etwas dauern. Denn aktuell soll das neue Feature am 19. Oktober in den USA mit dem Heimspiel des Los Angeles Football Club (LAFC) im BMO Stadium eingeführt werden. Später im Jahr soll dann die neue Ticketform auch für Miami-Heat-Tickets verfügbar sein. Der Rollout läuft also gerade sehr langsam und auf spezielle Veranstaltungen zugeschnitten.

Für 2025 ist dann die Unterstützung weiterer Veranstaltungen angekündigt.

Weitere neue Wallet-Funktionen unter iOS 18

Ebenfalls neu in iOS 18 ist die Möglichkeit über die Karten im Wallet schnell und einfach Geld über zwei aneinander gehaltene iPhones zu transferieren – eine Funktion, die ich ja unbedingt gerne mal ausprobieren möchte. Auch lassen sich nun Apple-Pay-Transaktionen, die ihr an einem Windows-Rechner gemacht habt, über euer iPhone authentifizieren.