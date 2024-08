Govee Tischlampe 2: Jetzt neu mit Matter

Mit der neuen Govee Tischlampe 2 (auch Govee Bedside Touch genannt) (Amazon-Link) könnt ihr nicht nur am Bett für Licht sorgen, sondern auch in anderen Umgebungen. Da Matter mit an Bord ist, könnt ihr die Lampe zuverlässig in HomeKit, Alexa oder Google integrieren. Des Weiteren könnt ihr aus 64 verschiedenen voreingestellten Szenen und acht Musiksynchronisierungsmodi wählen. Optional könnt ihr auch eigene Szenen erstellen, wenn ihr die Govee-App installiert.

Das Design der Lampe sieht auf den Produktbildern vielversprechend aus, unter anderem ist im Standfuß ein Element integriert, was optisch was her macht. Wie die Ausleuchtung ist, muss am Ende der Praxistest zeigen. Zur Steuerung könnt ihr nicht nur die App verwenden, sondern auch die Sprachassistenten Siri oder Alexa. Gleichzeitig stehen auf der Oberseite der Govee Tischlampe 2 auch Touch-Steuerelemente bereit, die eine manuelle, aber eingeschränkte Steuerung ermöglicht.

Die neue Govee Tischlampe 2 bietet eine Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin und kann 16 Millionen Farben anzeigen. Govee ruft einen Preis von 69,99 Euro auf. Sobald wir ein Muster vorliegend haben, werden wir euch noch einmal alle Details vorstellen.

