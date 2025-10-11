Dieses Funktionen kommen mit iOS 26.1

iOS 26.1 ist der erste große Update nach der Veröffentlichung von iOS 26, das seit Anfang September zum Download bereitsteht. Schon seit einigen Wochen ist iOS 26.1 im Beta-Test und folgende neue Funktionen kommen mit der neuen Version aufs iPhone. Es gibt allerdings auch Features, die hierzulande aufgrund von EU-Einschränkungen nicht kommen.

Neues Design für den Wecker

In der Uhr-App gibt es jetzt einen neuen Weg, Alarme und Wecker zu stoppen. Statt auf eine Taste zu tippen, musst du den Alarm über einen Schieberegler deaktivieren, um ein versehentliches Ausschalten zu vermeiden. Wer nur kurz weiterschlafen will, kann weiterhin einfach auf „Schlummern“ tippen.

Neue Sprachen für Apple Intelligence

Apple erweitert die Sprachunterstützung von Apple Intelligence deutlich. Neben Englisch, Deutsch und Französisch sind nun Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, traditionelles Chinesisch und Vietnamesisch verfügbar.

Apple Music: Wischen statt Tippen

Der Musikplayer bekommt eine kleine, aber feine Geste spendiert. Du kannst jetzt einfach über den Songtitel wischen, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

Fitness-App: Eigene Workouts erstellen

Die Fitness-App wird flexibler. Du kannst komplett eigene Workouts anlegen, inklusive Auswahl von Typ, Dauer, Intensität, geschätzten Kalorien und Startzeit. Bisher waren Workouts stärker vorgegeben, nun lassen sie sich frei gestalten.

Neue Optik in den Einstellungen

Apple hat in der Einstellungen-App an der Ausrichtung geschraubt: Überschriften und Text sind jetzt linksbündig statt zentriert. Das betrifft unter anderem die Bereiche „Allgemein“, „Bluetooth“, „WLAN“ und „Barrierefreiheit“.

Home-Bildschirm & Telefon-App

Auch die Ordner auf dem Home-Bildschirm passen sich an das neue Design an: Der Ordnername erscheint jetzt oben links statt mittig. In der Telefon-App sorgt der „Liquid Glass“-Effekt für einen moderneren Look bei der Zahlentastatur.

Fotos-App: Dezente, aber sinnvolle Änderungen

In der Fotos-App wurde der Schieberegler für Videos überarbeitet und die Navigationsleiste wirkt jetzt matter – besonders auf hellem Hintergrund besser erkennbar. Außerdem sind Optionen wie „Als Diashow abspielen“, „Als Favorit markieren“ und „Ausblenden“ übersichtlicher oben im Menü platziert.

Safari

Die Tab-Leiste am unteren Bildschirmrand ist breiter und sitzt etwas näher an den Rändern. Wer den Modus „Transparenz reduzieren“ aktiviert hat, sieht nun eine harmonischere Darstellung.

AirPods: Live-Übersetzung mit mehr Sprachen

Die praktische Live-Übersetzung der AirPods unterstützt ab iOS 26.1 zusätzlich Japanisch, Koreanisch, Italienisch sowie traditionelles und vereinfachtes Chinesisch. Da die Live-Übersetzungen nicht in Deutschland verfügbar sind, spielt das hierzulande nur eine untergeordnete Rolle.

Fazit

iOS 26.1 bringt zwar keine großen Revolutionen, dafür aber viele kleine Verbesserungen, die den Alltag etwas komfortabler machen – von besserer Übersicht über neue Gesten bis hin zu mehr Sprachoptionen. Unter der Haube gibt es sicherlich zahlreiche Optimierungen und Fehlerbehebungen, um die Kinderkrankheiten von iOS 26 auszumerzen.

Wann erscheint iOS 26.1?

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung gibt es noch nicht, allerdings rechnen wir damit, dass das Update gegen Ende Oktober beziehungsweise Anfang November erscheint.