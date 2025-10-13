Diese 3 Produkte soll Apple in dieser Woche vorstellen

Laut Mark Gurman von Bloomberg steht bei Apple noch in dieser Woche die Einführung mehrerer neuer Produkte an, unter anderem ein neues iPad Pro, die nächste Generation der Vision Pro sowie ein neues MacBook Pro. In seinem aktuellen Power On-Newsletter schreibt der gut vernetzte Journalist, dass Apple die Updates schon in dieser Woche angekündigt. Alle drei Geräte sollen demnach vom neuen M5-Chip profitieren, der eine deutliche Leistungssteigerung bringen dürfte.

Eine große Keynote wie im September wird es aber wohl nicht geben. Gurman rechnet stattdessen mit einer Reihe von Pressemitteilungen und kurzen Werbevideos auf YouTube. Da in den USA am Montag Columbus Day und in Kanada Thanksgiving gefeiert wird, könnte sich die Ankündigung auf Dienstag oder später in der Woche verschieben.

iPad Pro mit M5-Chip und kleinen Designänderungen

Das neue iPad Pro ist bereits in zwei Unboxing-Videos aus Russland aufgetaucht. Die Aufnahmen bestätigen, dass das Tablet mit dem M5-Chip und mindestens 12 GB RAM ausgestattet sein wird. Äußerlich bleibt das Design weitgehend unverändert, lediglich der Schriftzug „iPad Pro“ auf der Rückseite entfällt.

In ersten Geekbench 6-Ergebnissen, die in einem der Videos auftauchten, zeigt sich der M5-Chip mit einer 9-Kern-CPU. Laut den Messwerten ist der neue Chip bis zu 12 Prozent schneller bei Multi-Core-Leistung und liefert eine bis zu 36 Prozent höhere GPU-Performance im Vergleich zum M4 im aktuellen iPad Pro.

Vision Pro 2: Neues Band und neue Farbe

Auch die nächste Generation der Apple Vision Pro steht bevor, ebenfalls mit dem M5-Chip. Ein früheres Gerücht ging noch vom M4 aus, doch Gurman hält nun den Wechsel auf die nächste Generation für wahrscheinlich.

Das Headset soll zudem ein neues, komfortableres „Dual Knit Band“ erhalten und möglicherweise in Space Black erscheinen. Laut versehentlich veröffentlichten FCC-Dokumenten wird das neue Modell weiterhin auf Wi-Fi 6 setzen, also weder Wi-Fi 6E noch Wi-Fi 7 unterstützen.

Ob Apple das Gerät als Vision Pro 2 bezeichnet oder einfach als überarbeitete Version beibehält, bleibt offen. Gerüchteweise hat Apple die Arbeit an einem echten Nachfolger sowie an einem günstigeren „Vision Air“ vorerst gestoppt, um sich stärker auf AR-Brillen zu konzentrieren.

Neues 14-Zoll MacBook Pro mit 5

Auch das Basis-MacBook Pro mit 14-Zoll Display soll bald ein Update erhalten. Laut Gurman ist das Modell „startklar“ und dürfte ebenfalls mit dem M5-Chip ausgestattet sein. Wie AppleInsider vor Kurzem berichtete, wird das Gerät vor den leistungsstärkeren Varianten mit M5 Pro- und M5 Max-Chips erscheinen, die erst Anfang 2026 folgen sollen. Abgesehen vom neuen Chip sind keine größeren Design- oder Funktionsänderungen zu erwarten.

Fazit

Apple scheint in dieser Woche einiges vor zu haben – ganz ohne Event. Die Updates für iPad Pro, Vision Pro und das 14-Zoll MacBook Pro markieren den Start der M5-Ära und bringen frische Leistung in Apples Geräteportfolio. Wenn Gurman recht behält, dürfte die aktuelle Woche spannend werden.