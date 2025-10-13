Nach 8 Jahren: Apple zieht Clips-App den Stecker

Apple hat offiziell das Ende seiner Social-Video-App „Clips“ bekannt gegeben und damit ein achtjähriges Experiment in Sachen kreativer Videobearbeitung auf dem iPhone beendet. Die App wurde 2017 mit dem Ziel eingeführt, schnelle, unterhaltsame Videos für soziale Netzwerke zu erstellen. Seit dem 10. Oktober 2025 ist sie für neue Nutzer und Nutzerinnen nicht mehr im App Store verfügbar.

Insofern du Clips installiert hast, kannst du die App weiterhin verwenden und die App auch künftig über dein Apple-Konto erneut herunterladen. Neue Funktionen oder Updates wird es allerdings nicht mehr geben. Apple empfiehlt allen, die weiter Videos schneiden möchten, den Umstieg auf iMovie.

Von der Trend-App zum Nischenprojekt

Als Apple Clips 2017 vorstellte, war die Begeisterung groß. Die App kombinierte einfache Bedienung mit kreativen Extras: Filter, Emojis, animierte Poster und die beliebten Live-Titel, die gesprochene Sprache in Text umwandelten – und das in 36 Sprachen. Dazu kamen smarte Soundtracks, direkte Social-Media-Integration und mehr.

Der Start war vielversprechend: Innerhalb von vier Tagen wurde Clips fast 1 Million Mal heruntergeladen, allerdings flaute der anfängliche Hype schnell ab. Apple versuchte, mit Updates gegenzusteuern: Memoji und Animoji, 360-Grad-Selfie-Szenen und sogar Unterstützung für den Cinematic-Modus der iPhones fanden ihren Weg in Clips. Trotzdem blieb der große Durchbruch aus.

Der Wettbewerb ist zu stark

Konkurrenz-Apps wie CapCut oder Meta Edits bieten leistungsfähigere Tools. Apples Entscheidung, die App einzustellen, markiert das Ende einer Ära, ist aber auch ein logischer Schritt: Social-Media-Plattformen haben längst eigene Bearbeitungswerkzeuge integriert. Der Bedarf an separaten Apps ist einfach verschwunden.

Mit der Entfernung von Clips aus dem App Store zieht Apple einen klaren Schlussstrich und zeigt gleichzeitig, dass selbst im App-Store-Universum Platz für Experimente ist, die irgendwann auslaufen dürfen.