Mir gefallen die neuen AirPods Pro 3 richtig gut. Da ich kürzlich mit dem Flugzeug unterwegs war, habe ich den Stresstest gemacht und war wirklich beeindruckt, wie gut die optimierte Geräuschunterdrückung im Vergleich zu den Vorgängern ist. Klar, umschließende Over-Ear-Kopfhörer sind noch einmal besser, dafür aber auch deutlich größer.

Nachdem Apple die AirPods Pro 3 im vergangenen Monat verfügbar gemacht hat, arbeitet Apple laut Mark Gurman von Bloomberg bereist an der nächsten Generation. Ob die neuen Modelle als AirPods Pro 4 auf den Markt kommen oder einfach eine überarbeitete Version der AirPods Pro 3 darstellen, ist aktuell noch offen. Gurman spricht lediglich von einer „neuen Version“ der Premium-Ohrhörer – ohne weitere Details zum Namen.

AirPods Pro 4: Welche Funktionen gibt es?

Zur Erinnerung: Die AirPods Pro 2 wurden ein Jahr nach ihrem ursprünglichen Launch um ein USB-C-Ladecase und einige kleinere Verbesserungen ergänzt. Gut möglich also, dass Apple diesen Weg erneut geht.

Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo erwartet für das kommende Jahr allerdings „bedeutendere Hardware-Upgrades“. Dazu soll unter anderem eine winzige Infrarotkamera gehören. Ein Leaker auf Weibo vermutet, dass diese Neuerung nicht für komplett neue AirPods Pro 4 gedacht ist, sondern als High-End-Version der AirPods Pro 3 erscheinen könnte – ähnlich wie bei den AirPods 4, die es in zwei Varianten mit und ohne aktive Geräuschunterdrückung gibt.

Neuer H3-Chip in Arbeit

In seinem aktuellen Power On-Newsletter berichtet Gurman außerdem, dass Apple an einem H3-Chip arbeitet. Dieser soll die drahtlose Audioqualität verbessern und für geringere Latenz sorgen. Naheliegend wäre, dass Apple diesen Chip zuerst in den nächsten AirPods Pro verbaut. Gurman erwähnt lediglich, dass der H3-Chip „in Entwicklung“ sei, ohne ein konkretes Modell oder Zeitfenster zu nennen.

Zwei neue AirPods 5 in Planung

Darüber hinaus arbeitet Apple laut Gurman an zwei Varianten der AirPods 5. Die AirPods Pro 3 verfügen bereits über eine Herzfrequenzmessung während des Trainings, doch diese Funktion soll vorerst nicht auf die AirPods 5 ausgeweitet werden. Stattdessen plant Apple weitere Gesundheitsfunktionen, darunter eine mögliche Temperaturmessung über das Ohr.

AirPods mit Kamera?

Spannend wird auch das Thema Kameras in AirPods. Apple soll laut Gurman tatsächlich prüfen, bestimmte Modelle mit Kameras auszustatten. Kuo ergänzte, dass Infrarotkameras künftig Gestensteuerung in der Luft ermöglichen und für eine tiefere Integration mit der Vision Pro sorgen könnten.

Derzeit setzen die AirPods Pro 3 und AirPods 4 noch auf den H2-Chip, der erstmals in den AirPods Pro 2 verwendet wurde. Die AirPods Max hingegen laufen weiterhin mit dem älteren H1-Chip. Laut Kuo werden die neuen AirPods Max frühestens 2027 in Serie gehen.