Das soll der Zeitplan für alle neuen Macs 2025 und 2026 sein

Laut einem neuen Bericht von AppleInsider arbeitet Apple derzeit an einem MacBook Pro mit M5-Chip, das noch vor den leistungsstärkeren M5 Pro- und M5 Max-Modellen erscheinen soll. Die Informationen stammen angeblich von Personen, die Einblicke in die Entwicklung von macOS Tahoe und interne Hardwaretests haben.

Demnach steht das MacBook Pro mit M5-Chip bereits kurz vor der Veröffentlichung. Apple testet das Gerät offenbar mit einer noch nicht erschienenen Version von macOS 26.0.2, was darauf hindeutet, dass der Launch in greifbarer Nähe ist. Das deckt sich mit den Informationen von Mark Gurman, der berichtet, dass Apple das neue MacBook in den nächsten Tagen vorstellen soll.

MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max folgen Anfang 2026

Die 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook-Pro-Modelle mit den leistungsstärkeren M5 Pro- und M5 Max-Chips sollen laut Bericht Anfang 2026 erscheinen – dann direkt mit macOS 26.3 vorinstalliert. Nach Abschluss der aktuellen Beta-Phase wird diese Version des Betriebssystems voraussichtlich im Januar 2026 veröffentlicht.

Damit würde Apple eine ähnliche Strategie verfolgen wie in den vergangenen Jahren: Zuerst erscheint das Einstiegsmodell mit dem Basischip, danach folgen die größeren Varianten für die professionelle Nutzung.

M5 MacBook Air soll auch Anfang 2026 starten

Mit der gleichzeitigen Veröffentlichung von macOS 26.2 soll auch ein neues M5 MacBook Air auf den Markt kommen. Da die neue Version von macOS für Anfang 2026 geplant ist, sollen sowohl das kleine als auch das große MacBook Air in diesem Zeitraum auf den Markt kommen.

Abgesehen von einem neuen Apple-Chip werden keine großen Neuerungen erwartet. Das Chip-Upgrade kann natürlich für eine bessere Akkulaufzeit und mehr Performance sorgen, dennoch bleibt Apple bei einem schlanken Aluminiumgehäuse und dem Liquid-Retina-Display.

Mac mini, Mac Studio und iMac folgen im Sommer 2026

Im Rahmen der jährlichen WWDC, die immer Anfang Juni stattfindet, soll Apple neue Modelle des Mac mini, Mac Studio und des iMac vorstellen – alle mit M5-Chip. Je nach Ausführung und Modell sind auch die besseren Chips M5 Pro und M5 Max geplant, zum Beispiel im Mac Studio. Auch bei diesen Modellen sind keine großen Änderungen geplant, obwohl das Prozessor-Upgrade für mehr Performance sorgen könnte.

Wann sollte ich mir einen neuen Mac kaufen?

Wirf noch einmal einen Blick auf den geleakten Zeitplan und entscheide dann, ob du noch etwas warten kannst. Allerdings machst du mit den aktuellen Modellen mit M4-Chip nichts falsch, da auch diese Macs für den normalen Alltag „viel zu gut“ sind.