Brettspiel-Klassiker Monopoly kommt als Spiel auf die Toniebox 2

Rund um die neue Toniebox 2, die wir euch bereits im Detail vorgestellt haben, gibt es jetzt spannende Neuheiten. Das Düsseldorfer Unternehmen Tonies hat neue Details rund um die bereits seit einiger Zeit bestehende Kooperation mit Hasbro angekündigt. Man will zukünftig auch interaktive Tonieplay-Spiele auf die Toniebox 2 bringen. Mit dabei sind echte Klassiker wie beispielsweise Monopoly.

„Die bekannten Marken von Hasbro bieten die perfekte Vorlage, um das Potenzial von Tonieplay voll auszuschöpfen. Im Sinne unserer Strategie, mit der Toniebox 2 zusätzliche Zielgruppen zu erreichen, wollen wir mit Tonies-Versionen von Spieleklassikern wie Monopoly künftig noch mehr Kinder begeistern, insbesondere in den älteren Zielgruppen“, sagt Tobias Wann, der Geschäftsführer von Tonies.

Wie genau die neue Toniebox 2 mit Tonieplay und dem interaktiven Controller funktioniert, das habe ich euch ja bereits in einem kleinen Video gezeigt. Mittlerweile hat mein Sohn auch ein kleines Detektiv-Abenteuer ausprobiert, bei dem es durch verschiedene Entscheidungen mehrere unterschiedliche Geschichten gibt. Auch das ist meiner Meinung nach noch relativ einfach – umso gespannter bin ich auf eine Umsetzung von echten Brettspielen mit der Technik der Toniebox.

Tonieplay auf der Toniebox 2 im Video

Was wird man sich für die Bettspiel-Klassiker von Hasbro auf der Toniebox 2 überlegen? „Die Tonieplay-Versionen bleiben dem jeweiligen Original treu, ergänzen die klassische Brettspiel-Variante jedoch um neue Wendungen, Spielkonzepte und interaktive Momente“, ist bisher alles, was Tonies mitgeteilt hat. Rund um Monopoly wäre es ja zum Beispiel ziemlich naheliegend, wenn Ereigniskarten von der Toniebox vorgelesen würden. Was denkt ihr, welche Möglichkeiten der Interaktion es noch geben wird?

In jedem Fall ist noch etwas Geduld gefragt. Zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft werden Monopoly und andere Hasbro-Spiele noch nicht für die Toniebox 2 verfügbar sein. Offiziell spricht man von einem Marktstart im kommenden Jahr, hält sich also noch ziemlich bedeckt.