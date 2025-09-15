Mac nano: Desktop-Computer für die Hosentasche

Am Wochenende sind wir im Netz über ein Konzept des Designers Vincent Lin gestolpert, das ihr euch auf behance.net im Detail ansehen könnt. Es zeigt mehr als nur einen geschrumpften Mac mini. Zu sehen ist ein imaginärer Mac nano, der so klein ist, dass er in die Hosentasche passt.

Der Mac nano verfügt im Konzept über einen ausklappbaren Stecker, um ihn direkt in eine Steckdose zu stecken – ähnlich wie ein USB-C-Ladegerät. Darüber hinaus kann er auch auf ein MagSafe Dock gestellt werden, um ihn direkt mit einem Monitor zu verbinden. Es gibt neben einem gut erreichbaren Power-Button auch zwei USB-C-Anschlüsse, einen HDMI-Port und einen Kopfhöreranschluss.

„Wie jeder andere Mac-Desktop kann auch der Mac nano mit jedem beliebigen Monitor, jeder Maus und jeder Tastatur verbunden werden. Er kann sowohl über eine Steckdose als auch über Gleichstrom von einem Adapter oder sogar einem Monitor mit Strom versorgt werden. Der Mac Nano eignet sich perfekt für überraschend viele Einsatzbereiche und hilft dir dabei, deine Aufgaben zu erledigen“, schreibt der Designer über seine virtuelle Kreation.

Mac nano Konzept wurde bereits 2022 erstellt

Im Inneren des Mac nano soll laut der Idee des Designers ein M1-Prozessor von Apple arbeiten. Das Konzept wurde ursprünglich schon im Mai 2022 erstellt – hier wäre vielleicht ein Upgrade angebracht. Mittlerweile verbaut Apple ja sogar schon den M4-Chip in den ersten iPad-Modellen.

Ganz so klein wie Vincent Lin hat Apple bisher allerdings nicht gedacht. Das große Upgrade für den Mac mini ist ja erst im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen und der kleinste Apple-Computer ist damit schon ordentlich geschrumpft. Was denkt ihr? Wie hoch sind die Chancen, dass Apple tatsächlich irgendwann mal einen Computer wie den Mac nano auf den Markt bringt? Wäre das vielleicht sogar ein Gadget, für das ihr euch begeistern könntet?