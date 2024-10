Photoshop 2025: Update bringt verbesserte Bildbearbeitung und erweiterte KI-Funktionen

Gestern habe ich bereits über die Neuerungen berichtet, die Adobe seiner Adobe-Express-App hinzugefügt hat. Auch die große Schwester, Photoshop, erhält nun ein größeres Upgrade auf die Version Photoshop 2025. Ich habe alle neuen Features für euch zusammengestellt.

Das neue Photoshop soll euch vor allem dabei unterstützen, schneller und präziser arbeiten zu können. In diesem Zuge hat Adobe die KI-Funktionen in Photoshop weiter ausgebaut. Auch die automatische Entfernung störender Bildelemente sowie die Integration von 3D-Modellen in 2D-Designs sind Teil des Upgrades.

Verbessertes „Removal Tool“

In der Desktop- und Web-Version von Photoshop 2025 könnt ihr euch auf ein verbessertes „Removal Tool“ freuen, mit dem es nun noch einfacher sein soll, störende Objekte aus einem Bild zu entfernen. Dazu genügt oft nur ein Klick. Dieses Feature gibt es zwar schon seit letztem Jahr in Photoshop, doch nun soll es in der Lage sein, Objekte noch effektiver zu entfernen und das Zielbild noch präziser anzupassen.

Unterstützt wird das Tool dabei von Adobes KI-Modell Firefly. Dabei habt ihr als Nutzer die Wahl, ob die KI automatisch die am besten geeignete Technologie für das Entfernen von Objekten wählen soll, oder ob ihr selbst bestimmen wollt, welche Option verwendet wird.

Mit Firefly lassen sich jedoch nicht nur Objekte entfernen, sondern auch anhand von Textprompts hinzufügen.

„Firefly Image 3“-Modell integriert

Mithilfe des in Photoshop 2025 integrierten „Firefly Image 3“-Modells sollen Bildbereiche nun noch realistischer per KI aufgefüllt werden können. Mit der Funktion „Generative Fill“ könnt ihr Bildbereiche hinzufügen oder entfernen, während Schatten, Spiegelungen und Perspektiven automatisch angepasst und berücksichtigt werden. Mithilfe von „Generative Expand“ und „Generate Similar“ könnt ihr eure Leinwände einfach erweitern oder mehrere unterschiedliche Versionen eines Bildes erstellen.

Adobe Photoshop 2025: Jetzt abonnieren

Adobe Photoshop 2025 könnt ihr ab sofort als Desktop- und Web-App nutzen. Das Jahresabo mit monatlicher Zahlungsweise kostet euch 25,99 Euro.