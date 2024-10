EcoFlow Solar-Hut jetzt auch in Deutschland erhältlich

Perfekter hätte der Zeitpunkt für eine Markteinführung in Deutschland wohl kaum sein können. Jetzt, wo in Sachen Solarenergie das Tal der Tränen bevor steht, startet EcoFlow seinen Solar-Hut in Deutschland. Das Gadget kann ab sofort für 99 Euro im Hersteller-Shop bestellt werden. So könnt ihr euch schon jetzt perfekt für den kommenden Sommer ausrüsten, auch wenn bis dahin noch ziemlich viel Zeit bleibt. Erst kürzlich haben wir euch mit der Delta Pro 3 ja eine leistungsstarke Powerstation des Herstellers ausführlich vorgestellt.

Der EcoFlow Solar-Hut hat eine maximale Leistung von 12 Watt und verfügt über zwei Anschlüsse: USB-A und USB-C. Theoretisch können also zwei Geräte gleichzeitig geladen werden, aufgrund der ziemlich überschaubaren maximalen Leistung schließt man aber besser nur ein Gerät an. Ein iPhone kann ja mit bis zu 27 Watt aufgeladen werden.

Solar-Hut von EcoFlow ist in zwei Größen erhältlich

Der faltbare Solar-Hut von EcoFlow ist in zwei verschiedenen Größen verfügbar. Das Modell M-L ist für einen Kopfumfang von 56 bis 58 Zentimeter geeignet, das etwas größere Modell L-XL für einen Umfang von 59 bis 61 Zentimeter.

EcoFlow wirbt damit, dass ihr mit dem Solar-Hut einen kühlen Kopf bewahren könnt. Während ein herkömmlicher schwarzer Hut stolze 90 Prozent der Sonnenenergie in Wärme umwandelt, sind es beim Solar-Hut nur 66 Prozent. 24 Prozent der Sonnenenergie werden in elektrische Energie umgewandelt.

Oben scheint noch etwas Sonne durch

Der mit IP65 gegen Wetter und Staub geschützte Solar-Hut soll zudem einen Lichtschutzfaktor von 50+ haben. Hier sehe ich allerdings ein Problem, denn die Hälfte des Kopfteils ist mit einer Art Mesh-Stoff versehen. Das sorgt zwar für ein wenig Luftzirkulation, lässt gleichzeitig aber auch die Sonne fast ungeschützt auf die Kopfhaut scheinen. Das halte ich für nicht ganz optimal.

Sollte euch das nicht stören, empfehle ich als zusätzliches Zubehör für ein Maximum an Komfort gleich noch einen passenden Mini-Ventilator mit USB-Anschluss. Dieses Modell für weniger als 20 Euro verfügt über eine integrierte Klemme und kann damit direkt an eurem Solar-Hut befestigt werden.

EcoFlow Solar-Hut 99 EUR jetzt kaufen