Anker Solix ermöglicht Nulleinspeisung für seine Balkonkraftwerke

In der vergangenen Woche hat Anker Solix sein bisher leistungsstärkstes Balkonkraftwerk vorgestellt, die Solarbank 3 Pro. Erste Eindrücke habe ich bereits für euch gesammelt, ein Testbericht folgt bis zum Marktstart Ende April. Aktuell arbeitet Anker Solix an neuen Funktionen, seit einigen Tagen gibt es ein Firmware-Update auf Version 1.0.0.13

Dieses Update bringt eine interessante neue Funktion, die möglicherweise auch für die Solarbanks der zweiten Generation verfügbar ist oder noch kommen könnte: Die Option der Nulleinspeisung.

Bisher war das Verhalten aller Anker Solix Solarbanks identisch: Sobald die Akkus voll aufgeladen sind, wird die komplette Solarenergie bis 800 Watt in das Hausnetz eingespeist, auch wenn gar nicht so viel Strom benötigt wird. Der Überschuss ging dann ins öffentliche Stromnetz.

Nach dem oben genannten Firmware-Update steht in der Anker-App die neue Option „Die Geräte speisen das Stromnetz ein“. Die Beschreibung könnte vielleicht noch etwas angepasst werden, die Funktion ist schnell erklärt: Sind die Akkus voll, wird kein Überschuss durch das Hausnetz in das öffentliche Netz eingespeist.

Grünen Strom verschenken oder Nulleinspeisung aktivieren?

Nun bleibt natürlich die Frage, was eine solche Funktion bringt. Immerhin ist es prinzipiell eine gute Sache, wenn man ein paar Watt des grünen Stroms, die ohnehin kostenlos produziert werden, einfach ins öffentliche Netz sendet. So tut man schließlich etwas für die Umwelt. Falls man möglicherweise mehr als ein Balkonkraftwerk im Einsatz hat, möchte man aber vielleicht nicht, dass alle unkontrolliert die volle Leistung ins Hausnetz abgegeben. Außerdem läuft das System dann nicht über mehrere Stunden hinweg mit voller Last bei 800 Watt Ausgangsleistung und wird so vielleicht ein wenig geschont. Ob das wirklich Auswirkungen hat, vermag ich allerdings nicht zu beurteilen.

Aktuell könnt ihr euch auf der Anker-Webseite für die neue Anker Solix Solarbank 3 Pro kostenlos registrieren und so einen 20 Prozent Gutschein erhalten, der den Kaufpreis zum Start von 1.499 Euro auf 1.199 Euro reduziert.

