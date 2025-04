Bluesky: Neue Twitter-ähnliche Chat-Reaktionen und verbesserte Suchseite

Im vorletzten Jahr ist die Twitter/X-Alternative Bluesky (App Store-Link) rasant von 40.000 auf 5,6 Millionen User angewachsen. Mittlerweile zählt das soziale Netzwerk mehr als 34 Millionen Nutzer und Nutzerinnen – jederzeit nachprüfbar mit dem Bluesky User Count-Tool von Theo Sanderson.

Nun hat das immer fleißige und regelmäßig neue Funktionen veröffentlichende Entwicklerteam des Kurznachrichtendienstes ein frisches Update auf den Weg gebracht, das vor allem wechselwilligen Usern, die sich von X, ehemals Twitter, verabschieden wollen. Version 1.100 hält nämlich nun die von Twitter/X bekannten Reaktionen auf Nachrichten bereit, und bietet darüber hinaus auch eine überarbeitete Suchseite.

Wie das Team von Bluesky über den eigenen Account des sozialen Netzwerks erklärt, hält man mit der Aktualisierung nun erstmals Chat-Reaktionen für Direktnachrichten bereit, so dass man auf eine Nachricht mit einem Emoji antworten kann. Dazu hält man die entsprechende Nachricht einfach länger gedrückt und wählt dann aus einer Reihe von beliebten Symbolen aus. Wer sich persönlicher ausdrücken möchte, wählt das graue Emoji neben der Emoji-Leiste aus und bekommt damit Zugriff auf die gesamte Emoji-Sammlung.

Empfehlenswerte Accounts in neuem „Explore“-Tab

Eine weitere neue Funktion von Bluesky in Version 1.100 ist die Suchseite, die überarbeitet wurde und nun „Explore“ heißt. Die Zentrale für alle Suchanfragen zeigt jetzt an prominenter Stelle aktuelle Themen an, die zusätzlich mit Tags wie „Hot“ oder „New“ versehen worden sind. Um besser erkennen zu können, wie aktuell die Trends sind, gibt es zu jedem Thema auch einen Zeitstempel. Unterhalb der Trends finden sich vorgeschlagene Accounts, denen man in verschiedenen Interessens-Kategorien wie „Haustiere“, „Filme“, „Natur“, „Videospiele“ und mehr folgen kann. Die Kategorien lassen sich zuvor selbst festlegen, so dass man personalisierte Vorschläge präsentiert bekommt.

Für komplette Neulinge bei Bluesky stellt sich oft die Frage, wo anfangen und welchen Accounts folgen? Zu diesem Zweck hat das Bluesky-Team nun auch kuratierte sogenannte „Starter Packs“ oder vorgefertigte Listen mit Konten zu bestimmten Themen, denen die Nutzer und Nutzerinnen mit einem einzigen Tippen folgen können, bereitgestellt. Das neue Update auf Version 1.100 ist ab sofort für alle Personen mit einem iPhone unter iOS 15.1 oder neuer im App Store verfügbar.