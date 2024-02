Adobe integriert generative KI in Acrobat und Reader

In der Beta-Version von Adobe Reader und Adobe Acrobat startet ab sofort ein KI Assistent mit einer neuen generativen, KI-gestützten Konversations-Engine. Der smarte Assistent ist tief in die Arbeitsabläufe von Reader und Acrobat integriert und generiert in kürzester Zeit Zusammenfassungen und Analysen aus langen Dokumenten, beantwortet Fragen und formatiert Informationen zur Weitergabe in E-Mails, Berichten und Präsentationen. Derzeit unterstützt der KI-Assistent in Acrobat Beta Textdokumente und PDFs in englischer Sprache. Weitere Sprachen sollen folgen.

KI Assistent in Adobe Acrobat: Das sind die Vorteile

KI Assistent empfiehlt Fragen basierend auf dem Inhalt einer PDF-Datei und beantwortet Fragen zum Inhalt des Dokuments – alles über eine intuitive, dialogorientierte Benutzeroberfläche.

Generative Zusammenfassungen in leicht lesbarem Format verschaffen einen schnellen Überblick über den Inhalt langer Dokumente.

Intelligente Zitate : Die von Adobe entwickelte KI und eine benutzerdefinierte Zuordnungs-Engine generieren Zitate, sodass Kunden und Kundinnen die Quellen der von KI Assistent gegebenen Antworten leicht überprüfen können.

Einfache Navigation : Klickbare Links helfen den Nutzer und Nutzerinnen, in langen Dokumenten schnell das zu finden, was sie brauchen, damit sie ihre Zeit gezielt auf die wichtigsten Informationen verwenden können.

Formatierte Ausgabe : KI Assistent fasst Informationen so zusammenzufassen und formatiert sie, dass sie in E-Mails, Präsentationen, Berichten und vielem mehr verwendet werden können. Eine „Kopieren"-Schaltfläche macht das Ausschneiden, Einfügen und Weitergeben einfach.

Nutzerdaten-Sicherheit: Die Funktionen von KI Assistent in Reader und Acrobat unterliegen Datensicherheitsprotokollen und der Inhalt von Kundendokumenten wird nicht gespeichert oder ohne Zustimmung des/der Kund*in für das Training von KI Assistent verwendet.

Über PDF hinaus: Anwender und Anwenderinnen können KI Assistent mit allen Dokumentenformaten (Word, PowerPoint, etc.) verwenden.

Diese Funktionen kommen später

Einblicke in mehrere Dokumente und Dokumenttypen : KI Assistent arbeitet über mehrere Dokumente, Dokumenttypen und Quellen hinweg und zeigt sofort alle wichtigen Informationen an.

KI-gestütztes Verfassen, Bearbeiten und Formatieren : Im vergangenen Jahr haben Anwender und Anwenderinnen Milliarden von Dokumenten in Acrobat bearbeitet. KI Assistent macht es einfach, schnell erste Entwürfe zu erstellen und hilft bei der Textbearbeitung, indem er Ausdruck und Tonfall ändert, die Länge von Texten komprimiert und Vorschläge für Design und Layout macht.

Intelligente Kreation : Die Schlüsselfunktionen von Firefly, Adobes Familie kreativer generativer Modelle, und Adobe Express machen es einfach, Dokumente kreativer, professioneller und persönlicher zu gestalten.

: Die Schlüsselfunktionen von Firefly, Adobes Familie kreativer generativer Modelle, und Adobe Express machen es einfach, Dokumente kreativer, professioneller und persönlicher zu gestalten. Zusammenarbeit an Dokumenten mit KI-unterstützten Überprüfungen verbessern: Die digitale Zusammenarbeit ermöglicht eine schnelle Abwicklung der Arbeit vom Entwurf bis zur Fertigstellung. Und da die Zahl gemeinsam genutzten Dokumente im Vergleich zum Vorjahr um 75 Prozent gestiegen ist, findet in Acrobat mehr Zusammenarbeit denn je statt. Die generative KI vereinfacht diesen Prozess, indem sie Feedback und Kommentare analysiert, Änderungen vorschlägt und sogar widersprüchliches Feedback hervorhebt und auflöst.

Künstliche Intelligenz nur mit Zusatz-Abonnement

Sobald der KI Assistant aus der Beta raus ist, ist die Nutzung nur über ein Zusatz-Abo möglich. Bis dahin sind die neuen Funktionen von KI Assistent in der Beta-Version für Acrobat Standard und Pro Einzel- und Teamabonnements auf dem Desktop und im Web in englischer Sprache verfügbar. Im Laufe der nächsten Wochen werden die Funktionen auch für den Reader in englischer Sprache zur Verfügung stehen – alles ohne zusätzliche Kosten.