Starlink: Satelliten-Hardware kostenlos – aber nur bei Abschluss eines Jahresvertrags

Der Satelliten-Anbieter Starlink hat an der Preisschraube gedreht und macht den Abschluss eines Satelliten-Internet-Tarifs nun noch einstiegsfreundlicher. Ab sofort erhält man die notwendige Hardware, eine Satelliten-Antenne und einen WLAN-Router, bei Abschluss eines Jahresvertrags kostenlos dazu.

Bislang ist nicht bekannt, ob das Angebot des sogenannten Residential-Tarifs im Rahmen einer Werbeaktion zeitlich begrenzt ist, oder ob die neuen Vertragskonditionen dauerhaft gelten. Über die Gründe des Angebots kann auch nur spekuliert werden – möglicherweise laufen Starlink dank ihres Geschäftsführers Elon Musk derzeit die Kunden davon, ähnlich, wie man es gerade schon bei Tesla erleben konnte.

Im Normalfall veranschlagt Starlink für die notwendige Empfangs-Hardware einen Preis von 349 Euro, was rund 29 Euro pro Monat entspricht, der nun entfällt. Es muss daher nur die reguläre Monatsgebühr in Höhe von 50 Euro zur Nutzung des Satelliten-Dienstes entrichtet werden.

Im Lieferumfang der Satelliten-Hardware enthalten ist der Satelliten-Empfänger, von Starlink als „Phased-Array-Antenne“ bezeichnet, der in etwa eine Größe von vier A4-Blättern aufweist. Zudem gibt es einen WLAN-Router mit WiFi 6 und zwei Ethernet-Anschlüssen sowie die notwendigen Kabel, um alles anschließen zu können.

Nur für Privathaushalte und stationäre Nutzung

Wichtig zu wissen: Der angebotene Internettarif per Satellit gilt nur für Privathaushalte und ist an eine Adresse gebunden. Die Nutzung auf Reisen, beim Campen, im Schrebergarten oder an anderen mobilen Orten ist daher nicht möglich, auch ein Übertragen an andere Personen ist nicht vorgesehen. Immerhin gibt es zum monatlichen Preis von 50 Euro ein unbegrenztes Datenvolumen. In Deutschland verfügt Starlink über eine nahezu vollständige Abdeckung und bietet Verbindungsgeschwindigkeiten von 150 und 250 Mbit/s sowie DSL-ähnlichen Latenzen.

Schaut man sich den monatlichen Preis von 50 Euro an, kann es in den meisten Fällen in Deutschland deutlich günstiger werden, wenn man einen vergleichbaren DSL- oder Kabel-Vertrag für einen stationären Internetzugang zuhause abschließt. In weiteren Fällen lohnt es sich zudem, mobile Datenverbindungen als Alternative zu nutzen. Das Angebot von Starlink richtet sich hierzulande wohl dementsprechend nur an Personen oder Haushalte, die keinerlei andere Möglichkeit haben, sich ins Internet einwählen zu können.