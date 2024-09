AVM auf der IFA: Neuheiten im Bereich Glasfaser, WLAN Mesh, Smart Home und mehr

Die alljährliche Internationale Funkausstellung, kurz IFA, in Berlin steht in den Startlöchern. Vom 6. bis zum 10. September dieses Jahres präsentieren viele große Unternehmen aus dem Tech-Bereich ihre Neuheiten auf einer der größten Unterhaltungselektronik-Messen der Welt.

Auch der hier in Deutschland wohlbekannte Hersteller AVM, beliebt vor allem für die FRITZ!Box-Produkte, ist mit an Bord. Das Unternehmen präsentiert auf einem neuen Messestand in Halle 10.2 neue Innovationen in mehreren Bereichen: Für Glasfaser, 5G, WiFi 7, WLAN Mesh und das Smart Home.

So gibt es beispielsweise im Glasfaser-Portfolio gleich drei neue Produkte: Die FRITZ!Box 5690 XGS für schnelle Anschlüsse mit 10 Gbit/s, die FRITZ!Box 5690 für eine leistungsstarke GPON- und AON-Performance, sowie den flexiblen WLAN-Router FRITZ!Box 4690. Alle Modelle, darunter auch das Spitzenmodell FRITZ!Box 5690 Pro, unterstützen die neue WLAN-Generation WiFi 7 und bieten eine entsprechende Ausstattung für die Vernetzung im Haushalt und Home Office.

Wer hingegen auch zuhause über 5G-Mobilfunk surft und streamt, kann sich auf das neue Modell der FRITZ!Box 6860 5G für den Innen- und Außeneinsatz freuen. Das Fixed-Wireless-Access-Produkt unterstützt 5G (NSA, SA) sowie LTE und erreicht Datenraten von bis zu 1,3 Gigabit/s. Ausgestattet mit WLAN Mesh nach WiFi-6-Standard kann das Gerät die Daten auch drahtlos im Haus verteilen. Zusätzlich verfügt das Modell über eine DECT-Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen.

Namensänderung im Smart Home-Portfolio

Geht es darum, im eigenen Zuhause die Reichweite des WLANs zu erhöhen, stellt AVM mit dem FRITZ!Repeater 2400 W7 und dem FRITZ!Repeater 1200 W7 auch erstmals neue WLAN-Mesh-Repeater vor, die WiFi 7 unterstützen. Jede Wohnumgebung hat ihre eigenen Anforderungen an Reichweite – über mehrere Etagen, dicke Wände, verwinkelte Zimmer. Für diese Gegebenheiten erweitert AVM zudem das WLAN-Mesh-Angebot mit dem neuen FRITZ!Mesh Set 3000 WiFi 6 und dem FRITZ!Mesh Set 1200 WiFi 6. Sie lassen sich ganz einfach mit einer FRITZ!Box oder einem anderen Router verbinden und erhöhen die Reichweite des WLANs.

Neuerungen gibt es auch bei den Smart Home-Produkten von AVM: So wird ein neuer Stromsensor, den FRITZ!Smart Energy 250, mit dem sich der Energieverbrauch einsehen und optimieren lässt, vorgstellt. Außerdem steht eine Namensänderung ins Haus: Aus FRITZ!DECT wird künftig FRITZ!Smart. Die smarten Produkte für Energie, Wärme, Licht und Steuerung erhalten neue Namen, ansonsten bleibt allerdings alles beim Alten.

Alle FRITZ!Smart-Produkte sowie ein Showcase für den neuen Smart Home-Standard Matter sind in der Smart Home-Area auf dem Stand zu sehen. AVM zeigt darüber hinaus auch mehr als 60 Neuerungen und Verbesserungen von FRITZ!OS 8. Das kommende Update für alle aktuellen Produkte bietet laut AVM-Aussage „mehr Komfort und Überblick und sorgt für einen stabilen und sicheren Einsatz“. Weitere Infos zu den Neuerscheinungen und Updates finden sich auch in einer detaillierten Pressemitteilung von AVM.