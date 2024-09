Gentler Streak: Neues Update bringt All-in-One-Tagebuch für Workouts mit

Der Gentler Streak Workout Tracker (App Store-Link) ist ein Bewegungs- und Fitnesstracker mit einer Besonderheit: Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Die App gibt Empfehlungen für Ruhephasen, Pausen und Workouts. Die App für die Apple Watch zeigt dabei die Herzfrequenzbereiche und den Trainingseffekt während des Trainings in Echtzeit an.

Die Nutzung von Gentler Streak ist grundsätzlich kostenlos, alle Funktionen lassen sich per Abo freischalten. Das Monatsabo ist für 7,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet 27,49 Euro. Für die Installation der App benötigt es neben 132 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 15.0 oder neuer. Im letzten Jahr erhielt Gentler Streak sogar die begehrte „App des Jahres“ Auszeichnung von Apple in der Kategorie Apple Watch.

Nun hat Gentler Streak ein Update erhalten, das die Anwendung auf Version 4.8 anhebt. Die größte Neuerung der Aktualisierung ist eine Funktion, auf die das Entwicklerteam laut eigener Aussage „seit Mai hingearbeitet“ hat: Ein All-in-One Workout-Tagebuch. Es soll helfen, die eigenen Trainings noch detaillierter aufzuzeichnen und mit wichtigen Infos zu versehen.

„Wenn du deine Seite der Geschichte zur Workout-Zusammenfassung hinzufügst – den Workout-Titel änderst, Gedanken mit Anmerkungen hinzufügst, Fotos einfügst, die wahrgenommene Anstrengung anpasst und besondere Workout-Einheiten favorisierst – wird das Workout-Tracking vollständig und ein echtes Abbild deiner besonderen Fitness-Reise.“

So berichtet das Team von Gentler Streak im App Store. Es können nun unter anderem Fotos vom Workout in die Zusammenfassung importiert werden, zudem gibt es eine überarbeitete Karte, die sich nahtlos in die darunter liegenden Workout-Statistiken einfügt, um „deiner Zusammenfassung einen unverwechselbaren Look“ zu verleihen.

Das Führen eines umfassenden Workout-Tagebuches kann mehrere Vorteile haben, die das Entwicklerteam im Changelog auch aufführt. So können Fortschritte und Muster besser dokumentiert werden, und die Aktivitäten gewinnen an Bedeutung. Darüber hinaus können wichtige Elemente identifiziert werden, beispielsweise, welche Routen und Strategien am effektivsten sind. Auch gegen den inneren Schweinehund soll ein Workout-Tagebuch helfen, um am Ball zu bleiben.

Das Update auf Version 4.8 inklusive des Workout-Tagebuches steht allen Nutzern und Nutzerinnen von Gentler Streak ab sofort als kostenloser Download bereit. Gentler Streak bekommt im deutschen App Store zudem sehr gute Bewertungen: Im Durchschnitt werden für die Fitness- und Gesundheits-App 4,6 Sterne vergeben. Mit den letzten Updates im vergangenen Winter wurden zudem 23 neue Workout-Arten hinzugefügt.

