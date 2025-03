Meross: Neuer Wassersensor mit HomeKit-Support zum Einführungspreis

Die Smart Home-Produkte von Meross sind immer wieder Bestandteil unserer Berichterstattung hier im Blog. Nun hat der Hersteller erneut ein neues Produkt vorgestellt, und zwar den Meross Smart Water Leak Sensor, einen Wassersensor, der erkennt, wenn in Räumen Wasserlecks entstanden sind, oder größere Mengen Wasser auslaufen.

Das Besondere am neuen Meross Wassersensor ist die flexible Möglichkeit, das Gerät einzusetzen: Im Vergleich zu älteren Modellen dieser Kategorie kann der Meross Smart Water Leak Sensor nämlich gleichzeitig Wasseransammlungen am Boden, sowie auch Wassereinfluss von oben, beispielsweise durch ein tropfendes Rohr, erkennen und sich entsprechend bemerkbar machen. Zu diesem Zweck hat Meross dem Gerät sowohl an der Ober-, als auch an der Unterseite mit Sensoren ausgestattet.

Hat einer der verbauten Sensoren Feuchtigkeit entweder am Boden oder von oben erkannt, wird sowohl beim Wassersensor selbst als auch beim verbundenen Meross-Hub ein Alarm mit einer Lautstärke von 100 dB ausgelöst. Über die verbundene Meross-App oder die entsprechend eingebundene Smart Home-Plattform wird man zusätzlich über eine Push-Mitteilung über das Ereignis informiert, so dass man zeitnah reagieren kann. Wer möchte, kann den Wassersensor auch über Automationen in Szenen einbinden, so dass beispielsweise Lichtsignale von Lampen bei einem Wasserleck aktiviert werden.

Meross-Hub kann bis zu 24 Geräte per Funkverbindung verwalten

Der Meross Smart Water Leak Sensor kann über den mitgelieferten Hub in bestehende Systeme eingebunden werden und verfügt auch über eine Unterstützung für Apples HomeKit, Google Home und Amazon Alexa. Versehen mit der Modellnummer MS405HHK, setzt der Meross Wassersensor auf eine Funkverbindung über eine 433 MHz-Frequenz. Über den im Lieferumfang enthaltenen Hub können bis zu 24 Geräte über die 433 MHz-Funkfrequenz verwaltet und in die oben beschriebenen drei Smart Home-Plattformen eingebunden werden.

Die Funkverbindung des Meross Smart Water Leak Sensors hat zudem den Vorteil, dass sie energieschonend ist: Meross liefert für den Wassersensor zwei AAA-Batterien mit, die laut Herstellerangabe bei normaler Verwendung bis zu drei Jahre halten sollen, ehe sie vom Nutzer bzw. Nutzerin ausgetauscht werden müssen. Darüber hinaus verfügt der Wassersensor nach IP66

Der neue Meross Smart Water Leak Sensor ist ab sofort zum Einführungspreis von 27,76 Euro im Webshop des Herstellers in einem Kit mit Hub und EU-Netzteil erhältlich. Der Standardpreis wird später bei rund 35 Euro liegen. Einen Einzelkauf des Wassersensors ohne den Meross-Hub gibt es bislang noch nicht.