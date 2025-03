Spotify Partner Programm: Am 29. April auch Start in Deutschland geplant

Der bekannte Musik-Streamingdienst Spotify (App Store-Link) hat bekanntgegeben, dass man am 29. April 2025 das sogenannte Spotify Partner Program (SPP) auch in Deutschland sowie in weiteren Ländern wie Österreich, der Schweiz, Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, den Niederlanden und in Neuseeland an den Start bringen wird. Bereits im Januar dieses Jahres hatte Spotify das Programm auch in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien eingeführt.

Das nun auf neun weitere Märkte ausgeweitete Spotify Partner Program ermöglicht Kreativen und Content Creators, direkt durch Videoaufrufe von Spotify Premium-Nutzer und -Nutzerinnen Geld zu verdienen und bietet den Usern ein neues Seherlebnis ohne dynamische Werbung. Es schafft damit eine verlässliche Einnahmequelle – auch bei saisonalen Schwankungen oder veränderter Nachfrage von Marken und Werbetreibenden.

Content Creators werden zum einen für ihr Video-Engagement von Premium-Usern bezahlt, zum anderen erhalten sie eine Umsatzbeteiligung für geschaltete Anzeigen in Spotify Free. So haben sie weiterhin die Möglichkeit, Werbung einzubinden, deren Einnahmen zu 100 Prozent an sie ausgezahlt werden. Für sie bedeutet dies mehr Flexibilität und Transparenz bei ihren Geschäftsprozessen, so dass sie sich voll und ganz auf Inhalte für ihre Fans konzentrieren können.

Weniger Werbeunterbrechungen bei Videos für Premium-User

Auch für Nutzer und Nutzerinnen bietet das Spotify Partner Program in mehrfacher Hinsicht einen Mehrwert: So kann nahtlos zwischen aktivem Ansehen mit Video im Vordergrund und passivem Zuhören mit Video im Hintergrund gewechselt werden. Personen mit Premium-Abo können die Videos zudem mit weniger Werbeunterbrechungen ansehen. Während die eingebetteten Ads der Content Creators in jeder Episode ausgespielt werden, gibt es für Premium-Nutzern und -Nutzerinnen keine Unterbrechungen durch herkömmliche dynamische Werbung, was ein nahtloses Erlebnis auf jedem Gerät schaffen soll.

Das Spotify Partner Program wird erweitert, da der Musik-Streamingdienst das wachsende Interesse in den Video-Streaming-Markt erkannt hat und im Zuge dessen die eigene Position „als bester Video- und Audio-Dienst für Creator*innen und Nutzer*innen weiter ausbauen“ will, so die Aussage von Spotify in einer Pressemitteilung. Durch das Spotify Partner Program sind die Auszahlungen an Content Creators im Januar 2025 bereits um über 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Der Musik-Streamingdienst Spotify besteht seit 2008 und bietet mittlerweile zu einem monatlichen Abopreis von 10,99 Euro im Einzel-Abonnement bzw. 17,99 Euro/Monat für Familien mit bis zu sechs Personen über 100 Millionen Songs auf Abruf, werbefrei und mit der Möglichkeit, Tracks, Playlists und Alben zur Offline-Nutzung herunterzuladen. Auch ein kostenloser Modus steht bereit, allerdings gibt es dort einige Einschränkungen. So können Songs nicht in beliebiger Reihenfolge gehört werden, zudem gibt es eingeblendete Werbung und eine geringere Audioqualität.