Tado stellt Funk-Temperatursensor vor: Heizung noch besser steuern

Neben der HomeKit-Lösung Eve Thermo hat sich in den vergangenen Jahren vor allem Tado einen Namen gemacht, wenn es um smarte Heizungssteuerung geht. Heute hat der Hersteller aus München ein neues Produkt vorgestellt, das möglicherweise auch für euch interessant ist: Den Tado Funk-Temperatursensor.

Was genau man damit anstellen kann, ist schnell erklärt: Mit dem optionalen Zusatzprodukt für die smarten Thermostate von Tado holt man sich mehr Komfort in ein Zimmer des Hauses oder der Wohnung. Mit einem integrierten Thermometer kann die Temperatur im Raum genau dort gemessen werden, wo es für euch am wichtigsten ist, um die mit dem Sensor gekoppelten Thermostate entsprechend zu steuern.

Besonders praktisch für versteckte Heizkörper-Thermostate

Interessant ist das zum Beispiel dann, wenn die Heizung hinter einem Möbelstück versteckt ist, etwa hinter dem Sofa. Zwar kann man hier mit einem Offset arbeiten, wirklich komfortabel ist das aber nicht. Zudem kann man den neue Funk-Temperatursensor auch zur zentralen Steuerung von mehreren Thermostaten im Raum verwenden – überall dort, wo man es am besten gebrauchen kann.

Der Tado Funk-Temperatursensor kann einfach mit Klebestreifen an der Wand befestigt werden, auch eine Montage mit Schrauben ist möglich. Die Stromversorgung erfolgt mittels drei AAA-Batterien.

Der Tado Funk-Temperatursensor kann ab sofort über die Hersteller-Webseite bestellt werden, dort liegt der Preis bei 79,99 Euro. Vorbestellungen sind auch schon über Amazon möglich, hier könnt ihr sogar schon 10 Euro sparen – die Lieferung sollte im Normalfall auch zeitnah erfolgen.