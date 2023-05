World of Goo Remastered: Neue Version für iOS wird über Netflix vertrieben

Erinnert ihr euch noch an das tolle Spiel World of Goo (App Store-Link)? Es ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt im deutschen App Store vertreten und kann dort noch immer zum Preis von 5,99 Euro auf iPhones und iPads geladen werden. Bald wird sich jedoch in dieser Hinsicht etwas ändern: Mit World of Goo Remastered soll bald eine neue iOS-Version des Spiels erscheinen, die von Netflix Games veröffentlicht werden wird.

Im Zuge dessen wird dann aber auch die Original-Version aus dem App Store verschwinden. Dies hat das Entwicklerteam von Tomorrow Corporation bereits in einem offiziellen Statement angekündigt und das Ende von World of Goo für den 11. Mai dieses Jahres bekanntgegeben. Wer das Spiel schon vorher gekauft hat, kann es natürlich erneut aus den App Store-Käufen herunterladen. Im Statement heißt es weiter:

„Das Spiel wurde remastert, damit es auf den neuesten Geräten funktioniert, alle Grafiken haben die doppelte Auflösung und du kannst mit der Cloud-Speicherung auf all deinen mobilen Geräten spielen. Wie bisher wird das Spiel auch weiterhin frei von Werbung und In-App-Käufen sein.“

Auf Netflix Games wird World of Goo Remastered auch zusätzliche Lokalisierungen bieten, wobei die Gesamtzahl der unterstützten Sprachen folgende umfasst: Deutsch, Englisch, Spanisch (Spanien), Spanisch (Lateinamerika), Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Ungarisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Portugiesisch (Brasilien) und Türkisch. Die neue Version wird auch aktuelle Bildschirmgrößen und eine Cloud-Speicherung über das Netflix-Profil unterstützen.

World of Goo Remastered soll am 23. Mai für iOS und Android erscheinen. Wer über ein aktives Netflix-Abo verfügt, kann die Neuerscheinung wie üblich gratis herunterladen und ohne weitere In-App-Käufe oder Werbung spielen. Wenn ihr euch noch das Original-Spiel holen wollt, bevor es am 11. Mai aus dem App Store verschwindet, könnt ihr den unten eingebundenen Link verwenden. Das Gameplay des großartigen physikbasierten Puzzles wird abschließend in einem kleinen YouTube-Trailer gezeigt.