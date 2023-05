Eufy SmartTrack Card: AirTag-Karte für 24,99 Euro im Angebot

Sein Portemonnaie zu verlieren, das ist alles andere als toll. Ein AirTag kann Abhilfe schaffen, ist aber für die meisten Geldbeutel einfach zu dick. Zum Glück gibt es Alternativen – den Anfang hat damals die Chipolo One Card für 39 Euro gemacht.

Mittlerweile geht es deutlich günstiger, denn Anker hat in diesem Jahr die Eufy SmartTrack Card auf den Markt gebracht. Abgesehen von einer Gutschein-Aktion zum Start war sie bisher für 29,99 Euro erhältlich, derzeit ist der Preis auf 24,99 Euro reduziert – der Versand ist für Prime-Mitglieder gratis.

Eufy SmartTrack Card wird mir AirTag-Technik aufgespürt

Im Inneren der Eufy SmartTrack Card ist AirTag-Technik verbaut, das verlorene Portemonnaie kann also über Apples „Wo ist?“-Netzwerk aufgespürt werden, was ziemlich zuverlässig funktioniert. Lediglich auf die zentimetergenaue Ortung per Ultrabreitband-Funk muss verzichtet werden, dafür ist aber ein lauterer Alarm verbaut, als in den AirTags.

Zusätzlich gibt es nach der Installation der optionalen Eufy Security App einige Extras. So kann man mit einem Knopfdruck auf die Karte sein iPhone klingeln lassen und so wiederfinden oder den QR-Code auf der Karte im Verlustfall mit seinen persönlichen Infos versehen – quasi als Zusatz zu den „versteckten“ NFC-Infos der AirTag-Technik.

Der einzige Nachteil: Die integrierte Batterie kann nicht ausgetauscht werden. Nach einer Laufzeit von zwei bis drei Jahren, so zumindest die Hersteller-Angaben, muss man eine neue Karte kaufen. Alternativen mit austauschbarer Batterie gibt es aktuell in Deutschland aber leider nicht zu kaufen.