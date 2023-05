Zens Travel Charger für die Apple Watch und das iPhone ausprobiert

Wenn ich unterwegs bin und meine Geräte nicht auf dem heimischen Nachttisch aufladen kann, dann habe ich bisher auf das Mophie 3-in-1-Reiseladegerät mit MagSafe zurückgegriffen. Es ist mittlerweile nicht mehr nur bei Apple, sondern auch im freien Handel verfügbar und kostet dort rund 125 Euro.

Falls ihr die AirPods nicht immer gleichzeitig aufladen wollt, gibt es aber kompaktere Alternativen, beispielsweise den Apple MagSafe Duo Charger, der aber nicht 100-prozentig mit den neuesten iPhone-Generationen kompatibel ist. Der neue Zens Travel Charger (Amazon-Link) setzt auf eine ganz ähnliche Idee.

Auch hier ist ein MagSafe-Puck verbaut, der allerdings etwas weiter vom Gehäuse abgesetzt ist. So stoßen selbst große Kamera-Buckel wie bei beim iPhone 14 Pro nicht an das Ladegerät. Alle MagSafe-kompatiblen iPhones ab der 12er-Generation liegen Plan auf und werden mit 15 Watt Leistung schnell aufgeladen.

Zens Travel Charger ist kompakt und kann aufgeklappt werden

Ähnlich wie das MagSafe Duo Ladegerät lässt sich auch der Zens Travel Charger zusammenklappen. Die Maße betragen dann ungefähr 6,2 x 6,2 x 2,1 Zentimeter. Der größte Unterschied zur Lösung von Apple: Die Ladeflächen befinden sich beim Zens Travel Charger auf der Außenseite. Das hat aus meiner Sicht gleich mehrere Vorteile.

Wenn man beispielsweise nur das iPhone aufladen möchte, kann man das Ladegerät flach auf den Tisch legen, ohne es aufklappen zu müssen. Alternativ kann der Ladepuck für die Apple Watch aber auch ausgeklappt und als Ständer verwendet werden, um das iPhone im Querformat aufzustellen.

Anders herum funktioniert das natürlich genau so. Will man nur die Apple Watch laden, legt man man MagSafe-Puck für das iPhone nach unten. Auch hier lässt sich der Ständer ausklappen, um beispielsweise den Nachtmodus der Apple Watch zu verwenden.

Natürlich lassen sich auf iPhone und Apple Watch gleichzeitig aufladen. Hier kann man ein bisschen mit dem Winkel des Ständers spielen. Ein kleines bisschen trickreich wird es bei Loop-Armbändern, die sich nicht komplett öffnen lassen. Hier muss man das Armband unter den Ständer führen, wobei das am Ende kein wirklich komplizierter Handgriff ist.

Ein kleiner Kritikpunkt: Der Ständer lässt sich nicht super leicht öffnen, es ist schon Kraft erforderlich. Positiv dagegen: Sämtliche obligatorische Aufdrücke sind auf der Innenseite des Ständers versteckt und somit im Regelfall nicht sichtbar.

Tasche und Kabel sind mit dabei, Netzteil dagegen nicht

Mit im Lieferumfang enthalten ist eine kleine Tasche mit Reißverschluss, die einen hochwertigen Eindruck macht. Auch ein weißes, mit Nylon umflochtenes USB-Kabel mit einer Länge von 100 Zentimetern ist im Lieferumfang enthalten. Ein Netzteil ist dagegen nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss von euch selbst beigesteuert werden.

Das USB-C-Netzteil sollte mindestens 20 Watt Leistungen liefern, denn der Zens Travel Charger lädt das iPhone mit 15 Watt und die Apple Watch mit 5 Watt. Im Normalfall hat jeder von uns ein solches Ladegerät ohnehin bereits im Einsatz. Aus Umwelt-Aspekten ist es also vielleicht gar nicht so verkehrt, dass Zens auf ein weiteres Netzteil verzichtet. Gerade in Anbetracht des Fokus auf Reisen wäre es aus meiner Sicht aber super praktisch, wenn das Netzteil mit zum Lieferumfang gehören und auch einen festen Platz in der Tasche finden würde.

Herausgekommen ist am Ende ein Premium-Produkt mit einem Premium-Preis. 99,95 Euro sind schon eine Hausnummer. Dafür gibt es echtes MagSafe für das iPhone und die Apple Watch wird mit 5 Watt aufgeladen. Aus meiner Sicht ist der Zens Travel Charger dem Apple MagSafe Duo überlegen, denn man bekommt deutlich mehr für sein Geld.