Feuerwear: Osteraktion mit Gratis-Blumentopf zu jeder Bestellung über 150 Euro

Über die tollen Upcycling-Produkte von Feuerwear haben wir hier bei uns im Blog bereits mehrfach berichtet. Neben Umhängetaschen und Rucksäcken bietet der deutsche Hersteller auch kleinere Accessoires wie Konferenzmappen, Kulturbeutel oder auch sogar einen Blumentopf an.

Sehr passend zum Produkt heißt der Feuerwear-Blumentopf „Flora“ – und wer aktuell bei Feuerwear eine Bestellung im Wert von 150 Euro oder mehr tätigt, bekommt „Flora“ sogar gratis dazu. Von Feuerwear heißt es dazu in einer Aktionsmail an uns:

„Wir schenken dir einen Blumentopf. Ja, richtig gelesen: Für kurze Zeit erhältst du von uns gratis zu jeder Bestellung ab 150 Euro unseren Blumentopf Flora im Wert von 39 Euro in der Schlauchfarbe deiner Wahl. Für frischen Wind auf deinem Balkon, Garten oder der Fensterbank.“

Wer sowieso erwägt, eine Tasche, einen Rucksack oder eine Gepäcktasche für das Fahrrad bei Feuerwear zu kaufen, bekommt aktuell so noch ein nettes kleines Gimmick im Wert von 39 Euro gratis dazu. Das Flora-Extra erhaltet ihr unter anderem, wenn ihr den Rolltop-Rucksack Edgar, die Laptoptasche Scott, die Fahrradtasche Sam oder auch die Sporttasche Harris L bei Feuerwear in den Warenkorb legt und bestellt.

Was den Blumentopf Flora angeht, haben wir diesen auch bereits in einem kleinen Testbericht genauer unter die Lupe genommen. Flora besteht aus insgesamt zwei Teilen: Einem rund 20 cm hohen runden Übertopf aus recyceltem Feuerwehrschlauch, sowie einem sich darin befindlichen wasserdichten Pflanztopf, der zu 100 Prozent aus recyceltem PCR-Kunststoff gefertigt wird und sogar in den Niederlanden mit Hilfe von Windenergie nachhaltig produziert wird. Der Boden des Übertopfs besteht aus recycelter Plane, die auch schon in anderen Feuerwear-Produkten zum Einsatz kommt. So wird verhindert, dass bewässerte Pflanzen lecken und Möbel oder Böden verschmutzen.

Wie bei allen Produkten von Feuerwear gibt es die Taschen, Rucksäcke und Accessoires in jeweils drei Schlauchfarben: Schwarz, Weiß und Rot. Während des Bestellvorgangs kann man sich dann neben der gewählten Farbe auch aus einer großen Auswahl für ein bestimmtes Unikat entscheiden, das entsprechende Schlauch-Aufdrucke und Abnutzungserscheinungen aufweist.