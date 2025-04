Apple: Umweltschutzbericht vorgelegt

Apple hat seinen Umweltschutzbericht vorgelegt und mitgeteilt, dass das Unternehmen seine Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2015 um mehr als 60 Prozent gesenkt hat. Apple strebt an, in den nächsten fünf Jahren CO2-Neutralität zu erreichen. Zudem erreichte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge weitere Meilensteine im Bereich Umweltschutz. Um den anstehenden „Tag der Erde“ zu feiern, hat Apple außerdem verschiedene Kundenaktionen in Planung.

Bis 2030 will Apple 75 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2015 aus eigener Kraft senken. Die verbleibenden Restemissionen sollen durch CO2-Gutschriften ausgeglichen werden. Die bisherigen Bemühungen, die Apple in diesem Zusammenhang unternommen hat, konnten bis jetzt zu einer Vermeidung von schätzungsweise 41 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen beitragen.

Folgende Fortschritte hat Apple laut seines Berichts mit Blick auf seine Vorhaben erzielt:

Saubere Energie in der Lieferkette: Apple will bis 2030 100 Prozent erneuerbare Energien für die Produktion seiner Produkte erreichen. Auch Zulieferer sollen auf erneuerbare Energien setzen. Im vergangenen Jahr konnten bereits 21,8 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen vermieden werden. Das entspricht einer Steigerung von über 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Saubere Halbleiterproduktion: Auch die Halbleiter, die in Apple-Geräten zum Einsatz kommen, sollen emissionsarm hergestellt werden. Darum arbeitet Apple in seiner gesamten Lieferkette daran, die Klimaauswirkungen seiner Produktionsprozesse zu reduzieren. 26 der direkten Zulieferer haben sich nun dazu verpflichtet, den Ausstoß des Treibhausgases F-GHG bei der Produktion bis 2030 um mindestens 90 Prozent zu reduzieren.

Recycelte und erneuerbare Materialien: Apple hat sein Ziel erreicht, bis 2025 100 Prozent recycelte Seltenerdelemente in allen Magneten und 100 Prozent recyceltes Kobalt in allen von Apple entwickelten Batterien zu verwenden.

Abfall vermeiden: Letztes Jahr haben die am Zero-Waste-Programm von Apple teilnehmenden Zulieferer etwa 600.000 Tonnen Deponieabfälle vermieden. Damit wurden seit 2015 3,6 Millionen Tonnen Abfall eingespart.

Innovationen: Apple versucht außerdem, seine Produkte so zu innovieren, dass sie umweltfreundlicher hergestellt werden können. Das bezieht sich auf die verwendeten Materialien, den Transport und die verwendete Energieform. Letztes Jahr konnte auf diese Weise etwa der neue Mac mini M4 CO2-neutral hergestellt werden.

Wasserverbrauch senken: Auch im Bereich Wasserverbrauch engagiert Apple sich und hält seine Zulieferer dazu an, Wasser zu sparen und weiterzuverwenden. Die durchschnittliche Wiederverwendungsrate der teilnehmenden Zulieferer hat dabei im vergangenen Jahr bei 42 Prozent gelegen, wodurch im Jahr 2024 53 Milliarden Liter Frischwasser eingespart wurden.

Kundenaktionen im Rahmen des Earth Days

Im Rahmen des anstehenden Earth Days gewährt Apple zur Feier der Erde im Apple Trade In ab sofort bis zum 16. Mai zehn Prozent Rabatt auf ein Apple-Zubehör, wenn Kunden einen qualifizierten Artikel im Store zum Recyceln abgeben. Auch für die Apple Watch und auf Apple TV gibt es Aktionen, etwa ein spezielles Tag-der-Erde-Fitness-Abzeichen und Filme zum Thema.

Foto oben: Apple.