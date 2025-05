Google: Kleiner Seitenhieb an das iPhone 17

Google hat einen neuen Werbe-Clip für das Pixel 9 Pro veröffentlicht, in dem das Unternehmen gegen Apple und das iPhone 17 austeilt und suggeriert, dass Apple häufig Funktionen von Android und Designs von Google kopiere. Das Unternehmen bedient sich dabei seines bekannten und auch recht unterhaltsamen #bestphonesforever-Formates, in dem es ein iPhone und ein Pixel miteinander sprechen lässt.

Zwar ist das iPhone 17 noch nicht offiziell vorgestellt, doch Google greift in seiner Werbung die Gerüchte um das Kamera-Design des neuen iPhones, das dem der Pixel-Smartphones ähnlich ist, auf. Zumindest, wenn die Gerüchte und geleakten Mockups stimmen.

Google stattet seine Pixel-Smartphones schon länger mit einer horizontalen Kameraleiste aus, wie sie jetzt auch für das iPhone 17 kommen soll. Allerdings sind die Kameralinsen bei Google horizontal angeordnet; Apple soll hingegen weiterhin an seiner dreieckigen Anordnung festhalten.

Im Clip treten das neue Google Pixel 9 Pro und das noch nicht erschienenen iPhone 17 Pro auf und unterhalten sich in Podcast-Manier. Das Pixel 9 Pro verspottet das iPhone in dem Clip mehrfach und legt nahe, dass Apple immer wieder Designs, wie eben die neue Kameraleiste, von Google abkupfere. Auch Funktionen wie Widgets, Clean Up und den Nachtmodus sollen, laut Google, Kopien von Android-Funktionen sein.

„Bitte wiederholen Sie nicht alles, was Sie sehen“ heißt es in der Video-Beschreibung auf YouTube. Ein weiterer kleiner Seitenhieb an Apple. Hier findet ihr den gesamten Clip zum Nach-Schauen: