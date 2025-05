YouTube Duo: Premium-Abo für zwei Personen wird getestet

Youtube (App-Store-Link) hat ein neues Abo in die Testphase geschickt, das sich an Zwei-Personen-Gemeinschaften richtet. „YouTube Premium Duo“ nennt sich der Tarif, der günstiger ist als das Familien-Abo. Ausgewählte Nutzer und Nutzerinnen in Indien, Frankreich, Taiwan und Hongkong können das Abo im Rahmen der Testphase ausprobieren.

Gegenüber The Verge gab YouTube an:

„Wir experimentieren mit neuen Möglichkeiten, um unseren Youtube-Premium-Abonnenten mehr Flexibilität und Wert zu bieten, einschließlich eines Premium-Tarifs für zwei Personen, mit dem sich zwei Personen ein Abonnement zu geringeren Kosten teilen können.“

Das Abo können Personen abschließen, die im selben Haushalt leben, um so vergünstigt auf YouTube Premium und YouTube Music zugreifen können. Um den Tarif zu abonnieren, müssen beide Nutzer mindestens 13 Jahre alt sein, einen Google-Account haben und Teil derselben Google-Familiengruppe sein.

Derzeit erhalten jedoch nur ausgewählte Nutzer das Angebot, einen solchen Tarif abzuschließen. Der Testlauf beschränkt sich zudem auf die Länder Indien, Frankreich, Taiwan und Hongkong. Ob YouTube die Testphase auch auf andere Länder ausweiten wird, ist derzeit nicht bekannt.

Paare und Mitbewohner können sparen

Preislich liegt das Abo in Frankreich bei 19,99 Euro und ist damit günstiger als das Familienabo, das für 23,99 Euro pro Monat zu haben ist. Ein Einzelabo kostet derzeit 12,99 Euro. Duo-Abonnenten können demnach also sparen, wenn sie für ein solches Abo infrage kommen.

Nach YouTube Premium Lite, das erst kürzlich eingeführt wurde, ist YouTube Premium Duo ein weiterer Schritt von YouTube, sein Tarifmodell attraktiver und breiter zu gestalten. Wir sind gespannt, wann und ob es der neue Tarif aus der Testphase schafft und ab wann er auch hier bei uns in Deutschland verfügbar sein wird.