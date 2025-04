Highlights der Woche: Liegt die Gerüchteküche zum neuen iPhone richtig?

Im Herbst stellt Apple die nächste iPhone-Generation vor und es wird erwartet, dass das iPhone 17 Air das dünnste iPhone aller Zeiten wird. An der dünnsten Stelle soll es nur 5,5 Millimeter dick sein. Eine Zahl auf Papier sagt wenig aus, allerdings zeigen Dummy-Modelle, wie dünn das iPhone wirklich werden soll. Klickt euch in das folgende Video, mehr Infos findet ihr hier.

Foto: Unbox Therapy.

iPhone 17 Pro in Himmelblau?

In dieser Woche ist ein neues Gerücht aufgetaucht, das besagt, dass Apple das iPhone 17 Pro in der Farbe Himmelblau verfügbar macht. Die neue Farbe kennen wir ja schon vom MacBook Air. Die himmelblaue Oberfläche des aktuellen MacBook Air ist dezent und besitzt eine metallische Optik. Je nach Lichteinfall verändert sich die Farbwirkung leicht – Apple selbst spricht von einem „wunderschönen, metallischen Hellblau, das durch reflektierendes Licht einen dynamischen Farbverlauf erzeugt“.

Klar ist, dass Apple das iPhone 17 Pro in einer neuen Farbe anbieten wird, damit es sich von den vorherigen Generationen abhebt. Alle Details lest ihr hier.

