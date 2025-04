Bringt Apple einen KI-Doktor auf das iPhone?

Apple-Boss Tim Cook hat in der Vergangenheit immer wieder erklärt, wie wichtig das Thema Gesundheit für sein Unternehmen ist. Mit der Apple Watch hat man einen der beliebtesten Fitness- und Gesundheits-Tracker am Markt und mit dem kommenden iOS 19 will man wohl auch der Software neuen Schwung verleihen.

Wie Mark Gurman berichtet, soll Apple mit dem kommenden iOS 19 eine runderneuerte Health-App planen. Diese soll allerdings noch nicht zum Start im Herbst verfügbar sein, sondern erst im kommenden Frühjahr erscheinen – möglicherweise zusammen mit iOS 19.4. Apple könnte die neuen Funktionen hinter einer Bezahlschranke platzieren und Health+ im Apple One Paket platzieren.

Gurman hat bereits eine Fühler ausgestreckt und in seinem Newsletter diese vier potenziellen Funktionen genannt:

KI-‚Arzt‘: „Der Dienst würde von einem neuen KI-Agenten betrieben werden, der – zumindest bis zu einem gewissen Grad – einen echten Arzt nachbildet.“

Personalisierte Vorschläge: „Die Gesundheits-App wird weiterhin Daten von deinen Geräten sammeln und dann wird der KI-Coach diese Informationen nutzen, um maßgeschneiderte Empfehlungen zu geben, wie du deine Gesundheit verbessern kannst.“

Essensprotokollierung: „Die Verfolgung von Lebensmitteln wird ein besonders wichtiger Bestandteil der überarbeiteten App sein.“

Lehrvideos: „Apple möchte auch externe Ärzte, darunter Experten für Schlaf, Ernährung, Physiotherapie, psychische Gesundheit und Kardiologie, für die Erstellung von Videos gewinnen.“

Insbesondere der letzte Punkt soll eine umfassende Funktion werden. Wenn beispielsweise die Health-App mit Hilfe der Apple Watch feststellt, dass schlechte Herzfrequenztrends auftauchen, könnte ein Video erscheinen, das die Risiken von Herzkrankheiten erklärt.

Ob Gurman mit seiner Vorhersage Recht behalten wird? Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Erste Erkenntnisse wird es möglicherweise Anfang Juni geben, wenn Apple seine neuen Software-Entwicklungen auf der WWDC vorstellt.