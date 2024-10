Anker MagGo Powerbank: Der perfekte Reisebegleiter?

Ich mag meine Anker Nano Powerbank mit ihrem integrierten USB-C-Kabel wirklich sehr. 10.000 mAh Kapazität für unterwegs und das iPhone lädt mit voller Geschwindigkeit, also mit etwa 27 Watt. Besser geht es kaum, wenn man unterwegs mal einen kleinen Boost benötigt.

Auch wenn der Name nun anders ist, gibt es seit September einen Nachfolger genauer dieser Powerbank. Die Anker MagGo Powerbank für Apple Watch (Amazon-Link), so die genaue Bezeichnung des Produkts, ist für 79,99 Euro gestartet. Mittlerweile ist der Preis um 20 Prozent gesunken, ihr könnt für 63,99 Euro zuschlagen. Aber was ist eigentlich alles neu?

Es wird magnetisch. Anker hat einen Ladepuck für die Apple Watch in die Powerbank integriert und hat dabei nicht an Kosten gespart: Der Ladepuck kann ausgeklappt werden, was für die Verwendung auf dem Nachttisch eine ziemlich feine Sache ist. Außerdem wird die Apple Watch mit 5 Watt schnell geladen, auch das ist nicht selbstverständlich.

Mit einer Powerbank werden iPhone und Apple Watch geladen

Trotzdem ist die Anker MagGo Powerbank ziemlich kompakt gestaltet. Sie ist 9,5 x 5,1 x 3,2 Zentimeter groß und passt so in jeden Rucksack. Eigentlich sogar in jede Hosentasche. Für mich das perfekte Gadget, wenn man mal einen Tag unterwegs ist, und nicht genau weiß, wann und wo man seine Geräte aufladen kann. Mit den 10.000 mAh bekommt man jedes iPhone und jede Apple Watch locker einmal aufgeladen.

Spannend ist das natürlich vor allem mit einem aktuellen iPhone. Dank des integrierten USB-C-Kabels kann man sich für einen Kurztrip sämtliches anderes Zubehör sparen. Es wird kein Netzteil benötigt und auch kein USB-C-Kabel. Einfach schnell im Hotelzimmer, im Airbnb oder meinetwegen auch im Nachtzug kurz die Powerbank zücken und schon können die wichtigsten Geräte geladen werden. Und will man mal etwas anderes oder ein zusätzliches Gerät anschließen, steht ein USB-C-Port zur Verfügung.

Das Display ist mehr als ein nettes Extra

Die verbleibende Kapazität und auch die aktuelle Ladegeschwindigkeit zeigt die Anker MagGo Powerbank auf einem kleinen Display an. Die Anzeige dreht sich dabei sogar automatisch, wenn man den Ladepuck für die Apple Watch ausklappt und die Powerbank dann quasi „kopfüber“ benutzt.

Mit dem integrierten Kabel sind gleichzeitig mit dem Aufladen der Apple Watch bis zu 30 Watt Leistung möglich, das reicht für aktuelle iPhones locker aus. Weniger Leistung gibt es nur, wenn man beide USB-C-Anschlüsse gleichzeitig nutzt, sie teilen sich dann 24 Watt. Aufgeladen wird die Powerbank mit bis zu 30 Watt, praktischerweise direkt über das integrierte Kabel.

Kritikpunkte zu finden, das ist gar nicht mal so einfach. Natürlich bietet Anker dieses neue Produkt nicht mehr mit einem Lightning-Kabel an. Und auch die Helligkeit des Displays ist nicht sensationell, ich muss das aber auch nicht im prallen Sonnenlicht ablesen können. Bleibt am Ende der Preis: Rund 20 Euro zahlt man im Handel zusätzlich für die Apple Watch Ladepuck.

