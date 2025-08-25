iOS 26 bringt 25-Watt-Qi2-Wireless-Charging aufs iPhone 16

Noch nicht offiziell angekündigt

Apple hat es zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber mit dem kommenden iOS 26-Update wird es für viele iPhone 16-Nutzer und Nutzerinnen eine praktische Neuerung geben: Unterstützung für den neuen Qi 2.2-Standard, der kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt erlaubt – auch mit Ladegeräten von Drittanbietern.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max profitieren davon, lediglich das günstige iPhone 16e geht leer aus. Bisher war die volle 25-Watt-Power nur mit Apples eigenem MagSafe-Ladegerät möglich, während herkömmliche Qi-Ladegeräte auf 15 Watt limitiert waren.


Mit iOS 26 und Qi 2.2 (offiziell „Qi2 25 W“ genannt) ändert sich das: Ab sofort darf auch Zubehör anderer Hersteller mit voller Geschwindigkeit laden, vorausgesetzt, es ist entsprechend zertifiziert.

Support für Qi2 mit 25 Watt kommt mit iOS 26

Ugreens Powerbank unterstützt Qi2 mit 25 Watt.

Die Qi2-Funktionalität ist bereits in der Beta von iOS 26 enthalten und kann dort getestet werden. Die finale Version des Updates wird wie üblich im September erwartet, vermutlich parallel zur Vorstellung des iPhone 17.

Apropos: Auch die nächste iPhone-Generation wird mit ziemlicher Sicherheit den Qi 2.2-Standard unterstützen. Wer also schon jetzt in ein entsprechendes Ladegerät investiert, ist auch für die Zukunft gut gerüstet.

Ladegeräte mit Qi 2 25 Watt

