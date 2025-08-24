Die Highlights der Woche: Der September wird heiß

„Die spannendste IFA aller Zeiten“, heißt es in einem Newsletter der Messe Berlin vor ein paar Tagen. „Diese Ausgabe wird größer, lauter und vielseitiger als je zuvor.“ Nachdem man in den letzten Jahren schon deutlich gemerkt hat, dass die IFA nicht mehr so ist, wie noch vor Corona, könnte es in diesem Jahr durchaus anders sein.

Wir haben jedenfalls so viele Hersteller-Anfragen erhalten, wie noch nie zuvor. Teilweise müssten wir uns zwei- oder dreiteilen, um alle Terminvorschläge wahrnehmen zu können. Nicht nur auf der Messe, sondern auch drumherum ist einiges los.

Nun sind es nur noch zehn Tage bis zum Start der IFA und wir haben unsere Planungen noch einmal über den Haufen geworfen. Aufgrund von Fahrplanänderungen der Deutschen Bahn ist Freddy notgedrungen aufs Flugzeug umgestiegen. Und ich habe meine geplante Rückreise um drei Stunden nach hinten verschoben, um noch etwas mehr Zeit auf der Messe verbringen zu können.

Und kurz danach geht es ja schon weiter. Die Chancen stehen gut, dass Apple direkt nach der IFA am 9. September seine neue iPhone-Generation präsentieren wird.

Einen Blick auf die ersten Vorboten haben wir in dieser Woche schon werfen können: Die neuen TechWoven-Cases von Apple. Sie sollen eine überarbeitete Stoff-Alternative zu den umstrittenen FineWoven-Cases werden. Die ersten Bilder gibt es bereits:

Neues aus unserem Hueblog

Nicht nur bei Apple, sondern auch bei anderen Herstellern sickern immer mal wieder Informationen durch. Das scheint also nicht Außergewöhnliches zu sein. Die neue Hue Bridge Pro von Philips Hue ist sogar schon in freier Wildbahn aufgetaucht, nachdem ein US-Händler sie an ausgewählte Rezensenten verteilt hat.

Auch bei Philips Hue wird es auf der IFA rund gehen, am 3. September sollen die Neuheiten offiziell präsentiert werden. Wir hoffen nur, dass es nicht so heiß wird, wie im vergangenen Jahr. Messe und Außentemperaturen von 35 Grad passen einfach nicht zusammen…

Alle Top-Themen der Woche im Überblick

Das Wochenend-Gewinnspiel mit Philips Hue

„F1 Der Film“: Apple macht Blockbuster zum Kaufen und Leihen verfügbar

Pixelsnap: Google kopiert Apples MagSafe-Technik

BeachNow: Strandkorb einfach per App buchen und öffnen

iPhone 17: Apple soll neue Premium-Hülle als FineWoven-Nachfolger planen

Leica Lux Grip im Test: iPhone-Kamera mit Leica-Feeling

Logitech MX Master 4: Das sind alle technischen Daten

Apple Watch: „Umfassende Neugestaltung“ soll im nächsten Jahr kommen