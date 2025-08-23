Ruhrpott-Duell: Schalke gegen Bochum heute im Free-TV schauen

Während Fabian live auf Schalke dabei ist, werde ich mir den Ruhrpott-Kracher zwischen dem FC Schalke und dem VfL Bochum gemütlich auf der Couch ansehen. Und dafür brauche ich nicht einmal Sky oder DAZN – das Top-Spiel wird nämlich von RTL übertragen, genauer gesagt vom RTL-Spartensender Nitro.

Warum RTL das Revierderby nicht im Hauptprogramm zeigt, ist etwas verwunderlich. Das Topspiel Kaiserslautern gegen Schalke hat RTL vor knapp zwei Wochen immerhin starke Quoten beschert: Rund 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein. Egal: Nitro überträgt die Partie heute Abend live ab 20:30 Uhr, die Vorberichterstattung startet bereits um 20:15 Uhr.

Schalke oder Bochum: Wer gewinnt?

Der Saisonstart beider Teams war alles andere als überragend: Bochum hat das Auftaktspiel gegen Darmstadt vergeigt, konnte sich danach aber gegen Elversberg durchsetzen. Schalke gewann zwar das erste Spiel gegen die Hertha, ließ aber gegen Kaiserslautern Punkte liegen.

Für beide Mannschaften ist klar: Ein Sieg muss her. Ich drücke natürlich Bochum die Daumen. Wenn auch ihr das Duell live im TV verfolgen wollt, könnt ihr das heute ganz ohne kostenpflichtiges Abo tun.